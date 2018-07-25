25.07.2018 18:43

127 тысяч детей Харьковщины уже на оздоровлении и отдыхе

Об этом сообщила заведующая сектором по организации оздоровления детей Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Оксана Колодидева.



// ХОГА

«В течение июня-июля на территории Харьковской области работало 711 учреждений отдыха, в которых находились более 83 тысяч детей (697 лагерей с дневным пребыванием, 13 лагерей труда и отдыха, 1 палаточный городок). 710 заведений уже закончили деятельность, работает 1 палаточный городок», - сообщила Оксана Колодидева.

Кроме того, оздоровление и отдых детей осуществляли 25 стационарных лагерей Харьковской области, в которых уже отдохнули почти 8,5 тысячи детей (в т.ч. 1980 детей - за счет областного бюджета).

За пределы области за средства государственного и областного бюджета направлены 3065 детей.

«Всего, по оперативным данным, оздоровлением и отдыхом охвачены почти 127 тысяч детей, что составляет 55,5% от запланированного количества, - рассказала Оксана Колодидева. - Из общего количества оздоровлением и отдыхом по социально незащищенным категориям охвачены более 67 тысяч детей, что составляет 42% к плану».

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА сообщили, что на оздоровление детей льготных категорий из областного бюджета в 2018 году выделено 51 млн 342 тыс. грн. Так, было закуплено 7550 путевок в санатории и лагеря на побережье Черного моря (Одесская область), побережье Азовского моря (Запорожская область), в Харьковской области, горных районах украинских Карпат.

В настоящее время средства областного бюджета на оздоровление как в другие регионы, так и в лагеря на Харьковщине, направлены 4240 детей льготных категорий.

«С 1 сентября процесс оздоровления детей не завершается. Они будут отдыхать в украинских Карпатах и на побережье Черного моря», - сказала Оксана Колодидева.

Справка. На оздоровление за бюджетные средства имеют право: дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, дети, родители которых погибли в районе проведения ООС, дети участников ООС, дети погибших участников массовых акций гражданского протеста, дети внутренне перемещенных лиц, дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей или от несчастного случая на производстве, дети, которые находятся на диспансерном учете, дети, взятые на учет службами по делам детей как такие, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, родные дети родителей-воспитателей и приемных родителей, которые проживают в одном детском доме семейного типа или в одной семье, талантливые и творчески одаренные дети, дети работников АПК и социальной сферы села.