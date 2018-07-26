26.07.2018 19:18

Подготовка к школе: какие в этом году цены на канцтровары и форму

Половина лета уже прошла, значит, скоро во всех учебных заведениях прозвенит первый звонок.



// focus.ua

И родителям пора задуматься о подготовке детей к школе. Ведь остается чуть больше месяца, чтобы купить все необходимые вещи. Кто еще думает, а кто уже активно занимается шопингом пытаясь сэкономить. Убеждают, чем раньше взяться за дело, тем меньше средств будет потрачено.

«Вот сейчас мы ходим и ищем, чтоб дешевле, потому что в сентябре дороже намного выйдет. Пока акции, пока распродажи идут», - мама школьника Вита.

«Собираюсь, пока еще не очень дорого. Надо хотя бы в портфель там скупится, тетради, ручки, хотя бы спортивный костюм, ну там всего по мелочи», - мама школьника Елена.

Цены на канцтовары, говорят продавцы, в этом году существенно не изменились. В среднем все необходимое - ручки, тетради, карандаши, дневники, пенал - обойдется примерно в 700 гривен.

Но можно собрать как более дорогую, так и более бюджетную корзину. Если же необходимо еще купить рюкзак, он будет стоить примерно 500-1000 гривен. Также родители обновляют и гардероб ребенка. Те, кто учатся в школе с дресс-кодом, покупают форму.

«Сегодня, более 50% школ города Харькова имеют собственную школьного форму. Что значит собственную? Учреждения сами решают, нужна она им или нет, если нужна, то какого цвета, каких фасонов и так далее», - директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

Так, школьный костюм мальчика - это брюки, пиджак и рубашка - обойдется примерно в 900 гривен, а для девочек где-то на 200-400 гривен дороже. Также, чтобы защитить своего ребенка, родители зачастую покупают телефон или смарт-часы, которой отслеживает местонахождение школьника. Но, уверяют в Департаменте образования, эти гаджеты, уже теряют свою актуальность.

Директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, - «В работе с детьми существуют определенные приоритеты. Я считаю, что самым первым и самым главным приоритетом в школе в работе с детьми является безопасность. По инициативе Геннадия Кернеса, в городе реализуется проект – «Безопасный город» и прежде всего этот проект реализовывается именно в учреждениях образования».

С 1 сентября во всех школах Харькова появятся охранники. И если раньше это была исключительно инициатива родителей, то сейчас защита учеников будет на личном контроле руководства города, в бюджете уже предусмотрены средства на меры безопасности.

Кроме того, уже 100 школ находятся под централизованным видеонаблюдением, а впоследствии оно появится и во всех других учебных заведениях Харькова.