27.07.2018 15:36

Из реки Лопань в дома харьковчан лезут змеи

Жителей дома по Конторской, 53 замучали змеи.



// Городской Дозор

За 30 лет, живет харьковчанка Виктория в этом доме по улице Конторской, 53, такого не было. Делится, в этом году частыми гостями в их дворе стали змеи. Говорит, теперь ходят и боятся.



«У нас маленький ребёнок, 3 года будет в этом году, тоже выбегает в коридор. У меня дочка боится, в панике... Бабушка старенькая живёт у нас 80 лет - она лично видела змею у нас в коридоре. Дочка моя лично видела. Мы не знаем как с ними бороться и что нам делать. Зять мой видел змею где-то 2-3 пальца толщиной и длиной где-то полметра и говорит, что на ней были какие-то рисунки, но не успел с ней ничего сделать, она уползла в сторону речки», – рассказала она.



Именно из нее, реки, предполагает Виктория, на ее двор и лезет вся эта дрянь. Залезает в подвал или просто путешествует по траве. Дом женщины находится как раз рядом с рекой Лопань на Гончаровской плотине.



Скорее всего, говорит директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев, это могут быть не змеи, а обычные речные ужи, которые присматривают себе апартаменты на зиму. Однако варианты с змеями специалист не исключает.



«Гадюк в Харьковской области насчитывается три вида. Это гадюка обыкновенная, гадюка степная и гадюка Никольского. Вот гадюка Никольского – единственная, которая может быть похожа на ужа, она бывает чисто чёрного цвета. Но она обычно живёт в лесу, в глубине леса и редко выходит на открытые пространства и не любит речки, озёра и воду. Поэтому теоретически здесь может появиться обычная или степная гадюка. У степной гадюки очень характерный молнеобразный рисунок на спине. Гадюку обычную тоже не перепутаешь, она не бывает чёрная, она серая с оливковым брюшком. Т.е. резко отличается от тех змей, которые здесь видели хозяева. Здесь рядом река и совершенно спокойно сюда эти змеи пробрались», – объясняет Алексей Григорьев.



Директор зоопарка добавляет, гадюки никогда не нападут первыми, если только не почувствуют опасность. Пресмыкающееся лучше не трогать, чтобы не получить порцию яда. Если же контакта не удалось избежать, то следует сделать следующее.



«Сразу нужно промыть ранку, обработать её, сразу начинать пить много воды. Если станет плохо, сразу обращаться к врачам. Потому что здесь процесс может развиваться по принципу аллергии. А если аллергия, то может быть и отёк Квинке, могут быть и другие проблемы. У нас, как правило, все проблемы у людей связаны с неправильным лечением. Они начинают разрезать, прижигать. Потом возникает гангрена и люди теряют руки и ноги. Т.е. трогать эту ранку не нужно, не нужно ни отсасывать, не высасывать и не прижигать. А к врачу нужно обращаться только если развивается аллергия. У нас в Харьковской области впринципе нет змей, укус которых был бы гарантированно смертелен», – рассказал Алексей Григорьев.