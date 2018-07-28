28.07.2018 10:14

В понедельник в центре Харькова пройдет акция против торговли людьми

Интерактивная информационно-просветительская акция, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, пройдет 30 июля возле подъезда №5 Госпрома (пл. Свободы, 5).



// city.kharkov.ua

Акция пройдет в форме квест-лабиринта - участникам предстоит пройти квест и найти выход из лабиринта.

«Не только найти выход на другой стороне, но и выход из многих ситуаций, в которые попадают жертвы торговли людьми. Все сценарии смоделированы на основе реальных историй, и их цель - развить критическое отношение к сомнительным предложениям трудоустройства, аналитическое мышление в ситуациях эмоционального давления и проверить собственные знания о правилах безопасной миграции и трудоустройства за рубежом», - рассказали организаторы.



Время проведения мероприятия - с 14:00 до 16:00. Участие в акции - бесплатное.



Организаторы - Харьковская городская организация «Женская община», Всеукраинская коалиция общественных организаций по противодействию торговле людьми, Департамент социальной защиты населения ХОГА при поддержке Министерства социальной политики Украины и представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.



С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на его официальной странице в «Facebook».



Справка. Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются 21 млн человек. Мужчины, женщины и дети попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом.