Главная Новости Общество В понедельник в центре Харькова пройдет акция против торговли людьми
28.07.2018  10:14   

В понедельник в центре Харькова пройдет акция против торговли людьми

Интерактивная информационно-просветительская акция, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, пройдет 30 июля возле подъезда №5 Госпрома (пл. Свободы, 5).


// city.kharkov.ua

Акция пройдет в форме квест-лабиринта - участникам предстоит пройти квест и найти выход из лабиринта.

«Не только найти выход на другой стороне, но и выход из многих ситуаций, в которые попадают жертвы торговли людьми. Все сценарии смоделированы на основе реальных историй, и их цель - развить критическое отношение к сомнительным предложениям трудоустройства, аналитическое мышление в ситуациях эмоционального давления и проверить собственные знания о правилах безопасной миграции и трудоустройства за рубежом», - рассказали организаторы. 

Время проведения мероприятия - с 14:00 до 16:00. Участие в акции - бесплатное.

Организаторы - Харьковская городская организация «Женская община», Всеукраинская коалиция общественных организаций по противодействию торговле людьми, Департамент социальной защиты населения ХОГА при поддержке Министерства социальной политики Украины и представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на его официальной странице в «Facebook».

Справка. Всемирный день борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. По оценкам Международной организации труда, во всем мире жертвами принудительного труда являются 21 млн человек. Мужчины, женщины и дети попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  акция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.07 Общество Акции Facebook обвалились на 24% 11.06 Общество В Харькове проходит акция по борьбе с распространением наркотиков 17.05 Общество В Харькове пройдет массовый забег с собаками
 
 

Видео

О роли мэров в выборах, обвинениях прокуратуры и благоустройстве Харькова. Геннадий Кернес дал интервью изданию "Фокус"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 