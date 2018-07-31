31.07.2018 12:12

Харьковские школьники завоевали 4 медали международных олимпиад по физике и химии

Интеллектуальные соревнования по химии проходили 19-29 июля в Праге (Чехия) и Братиславе (Словакия). В них приняли участие более 300 учеников из 76 стран.



// ХОГА

Украину представляли четыре лучших знатока химии, среди которых – два харьковчанина. 11-классники Ольга Ващенко (Харьковская гимназия № 47) и Дмитрий Царенко (Харьковский физико-математический лицей № 27) завоевали «серебро».

На Международной олимпиаде по физике, которая состоялась в столице Португалии – г. Лиссабоне, соревновались около 400 участников из 90 стран. Команда Украины, в состав которой вошли 5 школьников, завоевала 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Среди победителей ─ 2 харьковчанина: Сергей Крыгин и Иван Ридкокаша, ученики Харьковского физико-математического лицея № 27, получили «серебро».

Олимпиады проходили в 2 тура – теоретический и практический. Во время первого участники решали задачи, а во время второго - выполняли лабораторную работу. По итогам обоих туров жюри определяет результат каждого участника в индивидуальном зачете.