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01.08.2018  11:06   

Геннадий Кернес поздравил Почетного харьковчанина Олега Демина с днем рождения

1 августа отмечает день рождения Почетный гражданин Харькова, Почетный гражданин Харьковской области, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Олег Демин.


// city.kharkov.ua

С днем рождения Олега Демина поздравил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«По случаю Вашего дня рождения примите мои сердечные поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, неизменной удачи и успехов в Вашей ответственной деятельности.

Уверен, что Ваш высокий профессионализм, опыт дипломатической деятельности, безграничная преданность своему делу и впредь будут служить дальнейшему успешному развитию сотрудничества и укреплению дружеских отношений между Харьковом и городами КНР.

Пусть каждый день открывает новые перспективы, а рядом всегда будут друзья, родные и близкие!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  поздравление, кернес, демин, харьков
 
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