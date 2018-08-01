Геннадий Кернес поздравил Почетного харьковчанина Олега Демина с днем рождения

1 августа отмечает день рождения Почетный гражданин Харькова, Почетный гражданин Харьковской области, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Олег Демин.
С днем рождения Олега Демина поздравил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
«По случаю Вашего дня рождения примите мои сердечные поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, неизменной удачи и успехов в Вашей ответственной деятельности.
Уверен, что Ваш высокий профессионализм, опыт дипломатической деятельности, безграничная преданность своему делу и впредь будут служить дальнейшему успешному развитию сотрудничества и укреплению дружеских отношений между Харьковом и городами КНР.
Пусть каждый день открывает новые перспективы, а рядом всегда будут друзья, родные и близкие!» - говорится в поздравлении городского головы.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: