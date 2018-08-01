01.08.2018 11:06

Геннадий Кернес поздравил Почетного харьковчанина Олега Демина с днем рождения

1 августа отмечает день рождения Почетный гражданин Харькова, Почетный гражданин Харьковской области, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Китайской Народной Республике Олег Демин.



// city.kharkov.ua

С днем рождения Олега Демина поздравил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



«По случаю Вашего дня рождения примите мои сердечные поздравления и искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, неизменной удачи и успехов в Вашей ответственной деятельности.



Уверен, что Ваш высокий профессионализм, опыт дипломатической деятельности, безграничная преданность своему делу и впредь будут служить дальнейшему успешному развитию сотрудничества и укреплению дружеских отношений между Харьковом и городами КНР.



Пусть каждый день открывает новые перспективы, а рядом всегда будут друзья, родные и близкие!» - говорится в поздравлении городского головы.