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01.08.2018  15:18   

Странный цвет речной воды пугает жителей харьковских пригородов

Вода в реке под Харьковом приобрела необычный цвет


// nashridkup.com.ua

Как сообщает портал "Мой родной Купянск", жители города встревожены тем, что просиходит с водой в реке Оскол. К томуж ен уровень реки поднялся более чем на полметра.

Как сообщают очевидцы, уже около недели вода в реке приобрела рыжий оттенок, у нее появился специфический металлический запах.

Такой оттенок вода в реке приобретает и выше по течению в Двуречанском районе.

По данным портала, купянская санстанция отмечает, что показатели воды в пределах нормы.

На фото - лист белой бумаги, погруженный в воду на пляже Оскола на глубину 30 см.

Источник:   Наш Купянск
 Тэги:  река, странное, харьков, явление, купянск, вода
 
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