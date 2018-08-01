01.08.2018 15:18

Странный цвет речной воды пугает жителей харьковских пригородов

Вода в реке под Харьковом приобрела необычный цвет



// nashridkup.com.ua

Как сообщает портал "Мой родной Купянск", жители города встревожены тем, что просиходит с водой в реке Оскол. К томуж ен уровень реки поднялся более чем на полметра.



Как сообщают очевидцы, уже около недели вода в реке приобрела рыжий оттенок, у нее появился специфический металлический запах.

Такой оттенок вода в реке приобретает и выше по течению в Двуречанском районе.



По данным портала, купянская санстанция отмечает, что показатели воды в пределах нормы.



На фото - лист белой бумаги, погруженный в воду на пляже Оскола на глубину 30 см.