01.08.2018 19:57

Харьковчан приглашают на мастер-класс по фотографии

2 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится мастер-класс по искусству фотографирования от авторов традиционной отчетной выставки Областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».



// Мистецтво Слобожанщины

На мастер-классе вы услышите советы профессиональных фотографов, обещают организаторы выставки.

Авторы выставки поделятся своим опытом в выборе формата снимков, особенностях восприятия в фотографии, установке света в фотостудии, а также расскажут о правилах композиции в фотографии и, возможно, поделятся секретами профессиональной макрофотографии.



Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).