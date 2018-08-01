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01.08.2018  19:57   

Харьковчан приглашают на мастер-класс по фотографии

2 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится мастер-класс по искусству фотографирования от авторов традиционной отчетной выставки Областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».


// Мистецтво Слобожанщины

На мастер-классе вы услышите советы профессиональных фотографов, обещают организаторы выставки.

Авторы выставки поделятся своим опытом в выборе формата снимков, особенностях восприятия в фотографии, установке света в фотостудии, а также расскажут о правилах композиции в фотографии и, возможно, поделятся секретами профессиональной макрофотографии.

Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  мастер-класс, харьков
 
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