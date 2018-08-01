Харьковчан приглашают на мастер-класс по фотографии

2 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» состоится мастер-класс по искусству фотографирования от авторов традиционной отчетной выставки Областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».
На мастер-классе вы услышите советы профессиональных фотографов, обещают организаторы выставки.
Авторы выставки поделятся своим опытом в выборе формата снимков, особенностях восприятия в фотографии, установке света в фотостудии, а также расскажут о правилах композиции в фотографии и, возможно, поделятся секретами профессиональной макрофотографии.
Вход свободный. Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: