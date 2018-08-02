02.08.2018 16:59

Чернобыльскому общественному движению в Харькове – 30 лет

С 3 по 8 августа в городе пройдут мероприятия, посвященные юбилею чернобыльского общественного движения.

3 августа с 12.00 в Харьковской городской общественной организации «Союз Чернобыль» (ул. Багалея, 1) состоятся торжества, включающие презентацию книги Александра Гарманова «Чернобыль. История возникновения, становления и жизнедеятельности», проведение фотовыставок «Чернобыльское общественное движение. 30 лет» и «Чернобыль, зона. Май 1986 г.» (по материалам из архива Олега Векленко).

6 августа в 12.00 в парке Машиностроителей возле памятного знака чернобыльцам состоится торжественный митинг с возложением цветов.



8 августа с 12.00 в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (пр. Московский, 75) пройдет круглый стол «Чернобыльское общественное движение. 30 лет. Проблемы и перспективы».