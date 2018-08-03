03.08.2018 14:15

Утром по Харькову гуляла... лиса

Дикое животное устроило променад на Московском проспекте.



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Как сообщают социальные сети, на Московском проспекте в Харькове в 7.30 гуляла лисица.

При этом животное не испугалось снимающих ее на телефон людей, но подбегать к ним не стало, продолжив прогулку по городу.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые допускали, что животное домашнее и убежала от своих хозяев или потерялась.

Другие опасались, что животное заболело бешенством. Но это мнение многие не поддержали, считая, что это м