Утром по Харькову гуляла... лиса

Дикое животное устроило променад на Московском проспекте.
Как сообщают социальные сети, на Московском проспекте в Харькове в 7.30 гуляла лисица.
При этом животное не испугалось снимающих ее на телефон людей, но подбегать к ним не стало, продолжив прогулку по городу.
Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые допускали, что животное домашнее и убежала от своих хозяев или потерялась.
Другие опасались, что животное заболело бешенством. Но это мнение многие не поддержали, считая, что это молодой лесенок в поисках еды, а у бешеных животных - другое поведение - они сразу же подбегают к человеку.
Сегодня сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Если есть такая возможность, посвятите день тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
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