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03.08.2018  14:15   

Утром по Харькову гуляла... лиса

Дикое животное устроило променад на Московском проспекте.


//facebook

Как сообщают социальные сети, на Московском проспекте в  Харькове в 7.30 гуляла лисица.

При этом животное не испугалось снимающих ее на телефон людей, но подбегать к ним не стало, продолжив прогулку по городу.

Мнения пользователей в комментариях разделились. Некоторые допускали, что животное домашнее и убежала от своих хозяев или потерялась.

Другие опасались, что животное заболело бешенством. Но это мнение многие не поддержали, считая, что это молодой лесенок в поисках еды, а у бешеных животных - другое поведение - они сразу же подбегают к человеку.

Источник:   Харьков 1654
 Тэги:  животное, харьков, лиса
 
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