03.08.2018 17:49

В Харькове представили новую книгу о Чернобыльской катастрофе

Презентация труда и открытие фотовыставок состоялась в Чернобыльской исторической мастерской.



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Анатолий Губарев и представители чернобыльского движения в Харькове.



Для всех собравшихся представители «Союза Чернобыль» презентовали две фотовыставки: одна рассказывает о событиях 1986 года, другая - о деятельности самой организации. Также непосредственный участник ликвидации аварии Александр Гарманов презентовал книгу с одноименным названием «Союз Чернобыль», посвященную трагедии на Чернобыльской АЭС и коллегам, вместе с ним спасавшим мир от последствий ядерной катастрофы.



«Я в то время служил в пожарных войсках и был командиром отделения, а позже - взвода. У меня в подчинении было 28 человек. За месяц мы с ребятами совершили 17 выездов на третий и четвертый реакторы. Нам приходилось снимать пыль на крыше и смывать сам реактор, а также вывозить из зоны аварии нечистоты. Приезжали мы оттуда трупами, у кого-то шла кровь из ушей, носа, начиналась рвота», - рассказал Александр Гарманов.



По словам автора, несмотря на тяжелые воспоминания, свою книгу он старался писать в позитивном ключе, с мыслью о том, что его коллеги, погибшие после аварии, совершили подвиг и отдали свои жизни ради спасения миллионов людей.



Участники встречи поделились воспоминаниями о том, как зарождалось чернобыльское движение в Харькове, возникшее на тот момент первым в стране. Как отметил Анатолий Губарев, 30 лет назад у истоков создания организации стояла нынешний вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан, возглавлявшая в то время областной комитет общества Красного креста. «Я лично столкнулась с проблемами этих молодых ребят, которые в числе первых попали на ликвидацию аварии на ЧАЭС. Впоследствии они начали болеть, а все молодые, стаж у них был небольшой, соответственно, и больничный такой же. То есть был целый комплекс проблем, который делал их жизнь невыносимой. И вот самые пробивные из ликвидаторов собрались тогда в инициативную группу, а я предложила им помещение для собраний», - рассказала вице-мэр.



Судьбоносным днем, а позже датой основания чернобыльского движения в Харькове стало 6 августа 1988 года, когда ликвидаторы провели первую масштабную встречу единомышленников.



«В этот день в парке Машиностроителей состоялось первое учредительное собрание первой в мире чернобыльской общественной организации, которая тогда называлась «Чужой беды не бывает». Позже ее правопреемником стала организация «Союз Чернобыль». Сегодня мы работаем в тесном контакте с городской властью и очень благодарны Харьковскому городскому голове за поддержку и участие в жизни нашей организации», - отметил Анатолий Губарев.



Как и 30 лет назад, сегодня «Союз Чернобыль» занимается оказанием социальной, медицинской и правовой помощи ликвидаторам и их семьям. Однако его деятельность уже вышла далеко за пределы города и страны. Активную работу организация ведет на международном уровне, в частности, ежегодно в разных странах Европы проходят Европейские недели памяти, которые рассказывают миру о событиях 1986 года. Харьковские чернобыльцы издали книгу об аварии на ЧАЭС шрифтом Брайля и на английском языке. Также «Союз Чернобыль» оказывает помощь медицинским учреждениям города и области, в частности, центру реабилитации детей и подростков, пострадавших от аварии на ЧАЭС, и больнице «Охматдет». А для потомков они создали проект «Чернобыльская историческая мастерская», в котором собрано более 600 историй из уст участников ликвидации аварии на ЧАЭС и архивные видеоматериалы.



Отметим, сегодня эта организация является самой многочисленной в Украине и официально насчитывает 1,4 тыс. человек.