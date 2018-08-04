04.08.2018 11:35

В воскресенье на площади Свободы стартует всеукраинский велопробег среди незрячих

4-й инклюзивный велопробег «Вижу! Могу! Помогу!» состоится с 5 по 24 августа в Украине.



// Facebook

Маршрут велосипедистов пройдет через Харьков, Полтаву, Кременчуг, Днепр, Запорожье и завершится в Херсоне. Цель велопробега - разрушить негативные стереотипы о незрячих людях и создать возможности для совместных путешествий, основав местные велотандемные инициативы по всей Украине.

«Более 20 населенных пунктов. 21 день в дороге. Более 60 участников. И все - ради равенства людей с инвалидностью в украинском обществе», - говорят организаторы.

В велопробеге традиционно принимают участие слабовидящие люди и все, кто готов присоединиться к социальной инициативе.

На пути велопробега будут организованы мастерские доступности «Инклюзивный город». Там местные жители, власть и представители медиа смогут узнать, как сделать свой город более доступным и комфортным, а также познакомиться и пообщаться с участниками велопробега, попробовать прокатиться на велосипеде-тандеме, преодолеть препятствия на инвалидной коляске, изучить базовые фразы жестовой речи, получить юридические советы по продвижению равных прав для всех людей и борьбы с дискриминацией.



В Харькове проект «Мастерская. Инклюзивный город Харьков» при участии людей с инвалидностью и специалистов соответствующего профиля презентуют 4 августа на центральной аллее Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Начало - в 13:00.



Старт велопробегу будет дан 5 августа в 11:00 на пл.Свободы.



Во время поездки на велосипедах-тандемах участники акции посетят чудеса природы - Асканию Нову, Днепровские кручи, Азовское море, а также исторические достопримечательности - Диканьку, Петриковку и Хортицу.

«Как для незрячих, так и для видящих участников велопробег уже в четвертый раз является возможностью продемонстрировать, что только вместе мы можем преодолевать любые препятствия, создавая общество, в котором наличие инвалидности не будет ограничивать ни одного человека», - отметили организаторы.



В этом году в рамках велопробега пройдет сбор средств на учреждение стипендии имени Николая Пеха - незрячего лидера, который получил степень магистра по международному праву, учился в Великобритании, США и Канаде и стал примером для многих людей. Велопробег «Вижу! Могу! Помогу!» проходит в его память, а стипендия им. Николая Пеха в Украинском католическом университете - это возможность людям с инвалидностью получить качественное образование и продолжить его деятельность.

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на странице велопробега в социальной сети «Facebook» и на его официальном сайте.

Организаторы - Общественная организация «Институт украинских студий» и Общественная организация людей с инвалидностью «Fight For Right» при поддержке Посольства США в Украине.