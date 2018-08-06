06.08.2018 13:49

Жители пригородов Харькова в шоке - Северский Донец вышел из берегов (ВИДЕО)

Возможно, что люди в домах скоро будут плавать



gx.net.ua

Как сообщает Город Х, самая большая река Харьковской области вышла из берегов.



При этом, например, жители поселка Печенеги бьют тревогу – вода уже залила огороды. Выращенный урожай пошел прахом, теперь люди боятся, что водная стихия подтопит и жилые дома.



«На приусадебных участках можно заниматься экстремальными видами спорта, воды почти по колено. Это просто катастрофа - воду с водохранилища сбрасывают, а люди скоро и в домах будут плавать», - написала на своей странице в фейсбуке местная жительница Виталина Куцая.



Таких как она в Печенегах – около десяти семей, чьи усадьбы расположены в непосредственной близости от реки.



В поселковом совете говорят: такой критической ситуации у них не было очень давно. Воду из водохранилища действительно приходится сливать, но бригада, которая обслуживает плотину, поступить иначе просто не может.



«Этот форс-мажор связан с тем, что по Северскому Донцу со стороны Белгородской области пошло много воды. Возможно, где-то в России прошли большие дожди, или еще что-то случилось – если несколько лет назад мы могли им позвонить и спросить о ситуации, то теперь - не можем. А сейчас нужно спускать воду, чтобы, не дай Бог, не прорвало дамбу, иначе будет катастрофа – затопит ближайшие населенные пункты, а Харьков останется без воды», - объясняет Печенежский поселковый голова Юрий Мариненко.



В Северско-Донецком бассейновом управлении водных ресурсов, которое курирует главную водную артерию Харьковской области, подтвердили: за последние недели объем наполнения Печенежского водохранилища достиг максимального уровня за последние 10 лет.



«Уже на конец июля наполнение составляло 395 млн кубометров, что составляло 103% от НПУ (нормальный подпорный уровень, - ред.). Только за июль объем наполнения водохранилища увеличился на 16 млн. м3. Поэтому сброс воды пришлось постепенно увеличить от 12 до 22 кубометров в секунду», - отметили в управлении.



По словам Печенежского поселкового головы, сегодня на экстренном совещании в поссовете было заявлено, что на утро 6 августа объем воды в водохранилище стал уменьшаться и сливать ее приходится уже не в таких больших количествах.