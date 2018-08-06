Харьковский фотоклуб организует творческую встречу

9 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет встреча с авторами выставки «FOCUSники».
Гости галереи смогут послушать рассказы авторов выставки о своих первых фотографиях, о творческом пути, мировоззрении, постоянном поиске новых эстетических решений, смогут задать вопросы, а также ознакомиться с удивительными творческими работами.
Мероприятие пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж. Вход – свободный.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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