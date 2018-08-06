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06.08.2018  16:00   

Харьковский фотоклуб организует творческую встречу

9 августа в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет встреча с авторами выставки «FOCUSники».


// cultura.kh.ua
Встреча будет проходить в формате круглого стола, участниками которого будут авторы традиционной отчетной выставки Областной общественной организации «Харьковский фотоклуб» «FOCUSники».

Гости галереи смогут послушать рассказы авторов выставки о своих первых фотографиях, о творческом пути, мировоззрении, постоянном поиске новых эстетических решений, смогут задать вопросы, а также ознакомиться с удивительными творческими работами.  

Мероприятие пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж. Вход – свободный.

 

Источник:   Сайт галереи
 Тэги:  выставка, харьков
 
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