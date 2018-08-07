07.08.2018 15:59

В спортшколе олимпийского резерва имени Яны Клочковой капитально реконструируют бассейн

Разбитая плитка, плесень и ржавчина – так выглядел бассейн имени Яны Клочковой. Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва не видела капитального ремонта еще с момента открытия. Сегодня здесь кипит работа – идет ремонт бассейна.



// Городской Дозор

Константин Курашов, начальник управления по вопросам физической культуры и спорта:

«Полностью заменена будет плитка, покрытие будет сделано, гидроизоляция. Делаем зал сухого плавания, полностью ремонтируем. Готовим все душевые, раздвелки, покупаем новые шкафы. По срокам мы все успеваем, работаем по плану».



В прошлом году здесь восстановили крышу, стены и установили новую башню для прыжков, в позапрошлом году отремонтировали фасад, а еще годом ранее полностью заменили системы подогрева воды.



Вот так комплексно, шаг за шагом, рассказывают в профильном Департаменте, детско-юношескую спортшколу олимпийского резерва по водным видам спорта Яны Клочковой полностью восстановят.



Алексей Чубаров, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта:

«Это основной бассейн города Харькова, здесь занимаются порядка восьмиста детей, то есть растут будущие олимпийские чемпионы, мы на это надеемся. Ну и, конечно же, мы должны обеспечить нормальные условия для того, чтобы дети могли здесь заниматься».



Все ремонтные работы должны завершить уже в сентябре. Для воспитанников, отметили в школе, это станет подарком к началу нового учебного спортивного года.



Анжела Ольховская, заместитель директора по учебно-тренировочной работы:

«Мы можем уже в нашем бассейне не просто принимать турниры по чемпионату Украины по прыжкам в воду, а также планируем в дальнейшем, может быть, на отделении плавания будем проводить такие турниры, на отделении водного поло. Поэтому все идет только на улучшение и мы всем довольны. Поэтому мы очень благодарны нашему городскому управлению, нашему мэру города за то, что о нас заботятся и нам каждый год только улучшают условия. А мы соответственно должны готовить чемпионов».



И они готовят. В этой школе занимаются тринадцать членов сборной Украины, есть чемпионы страны и мастера спорта.