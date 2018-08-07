07.08.2018 17:28

Выпускники городской школы грантрайтинга поделились опытом реализации инициатив

Встреча выпускников Школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School 2018» прошла 6 августа в Каразинской школе бизнеса.



// city.kharkov.ua

«Open Grants School 2018» - это городской социальный проект. Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, слушатели школы - в основном, представители активной молодежи Харькова, авторы социальных инициатив и руководители общественных организаций. После учебы их встречу организовали для развития дальнейшей коммуникации.



«Среди выпускников школы - победители городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, которые получили средства на реализацию собственных социальных инициатив. Поэтому мы решили предоставить им возможность поделиться с сокурсниками собственным опытом, рассказав во время встречи о том, как сегодня проходит работа по реализации проектов, с какими трудностями приходится сталкиваться и какие достижения уже есть», - сообщила Виктория Грецкая-Миргородская.



Она отметила, что все эти проекты должны быть реализованы до конца года, поэтому общение получилось интересным и насыщенным, их авторы подготовили презентации с фотографиями, принесли с собой афиши мероприятий и приглашения на события, которые пройдут в ближайшее время.



Один из выпускников «Open Grants School», автор проекта «Школа современного чиновника» Дмитрий Ляховецкий провел для участников мастер-класс на тему «Коммуникация без границ».



«Такие встречи очень важны для нас. Все мы заняты реализацией собственных проектов и очень рады возможности встретиться с единомышленниками и друзьями. А мы действительно успели подружиться во время обучения и продолжаем общаться, наблюдаем за успехами друг друга, как минимум, в социальных сетях. И уже во время сегодняшнего мероприятия мы просим организаторов о следующей такой встрече, ведь во время общения получаем ценные советы, вместе находим свежие идеи и возможности для сотрудничества», - рассказала о встрече одна из выпускниц школы Оксана Бакуменко.



Справка. Школа социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» - это социальный проект, организованный Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, который проводится в Харькове уже второй год. Его цель – комплексная подготовка специалистов, способных инициировать и реализовать в Харькове инновационные проекты в различных сферах жизнедеятельности. Отбор слушателей производится на конкурсной основе, обучение в школе - бесплатное. В прошлом году выпускниками школы стали 200 слушателей. При этом среди девяти победителей городского конкурса инвестиционных проектов в 2017 году семь проектов было подготовлено именно выпускниками «Open Grants School».