Инженер, спасший отравившегося в коллекторе человека, находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщил заместитель главного врача областной клинической больницы Владимир Ярош.
Как сообщают «Комментарии. Харьков», инженер Красноградского коммунального предприятия «Водоканал», который спас слесаря, находится в тяжелом состоянии из-за отравления. Об этом сообщил корреспонденту заместитель главного врача областной клинической больницы Владимир Ярош.
«Спаситель в более тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Его коллега - в состоянии средней тяжести », - отметил Ярош.
Наомним, что в среду, 8 августа, инженер Красноградского водоканала вытащил из коллектора слесаря, который надышался ядовитыми парами и потерял сознание. Доставли спасителя уже сотрудники ГСЧС в защитных костюмах.
Врачи отделения реанимации, борясь с последствиями тяжелого отравления, дважды возвращали к жизни человека. После этого его санавиацией доставили в Харьков, спасенного коллегу привезли реанимобилем Красноградского отделения экстренной медицинской помощи.
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