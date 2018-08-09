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09.08.2018  16:15   

Инженер, спасший отравившегося в коллекторе человека, находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщил заместитель главного врача областной клинической больницы Владимир Ярош.


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Как сообщают «Комментарии. Харьков», инженер Красноградского коммунального предприятия «Водоканал», который спас слесаря, находится в тяжелом состоянии из-за отравления. Об этом сообщил корреспонденту заместитель главного врача областной клинической больницы Владимир Ярош.

«Спаситель в более тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Его коллега - в состоянии средней тяжести », - отметил Ярош.

Наомним, что в среду, 8 августа, инженер Красноградского водоканала вытащил из коллектора слесаря, который надышался ядовитыми парами и потерял сознание. Доставли спасителя уже сотрудники ГСЧС в защитных костюмах.

Врачи отделения реанимации, борясь с последствиями тяжелого отравления, дважды возвращали к жизни человека. После этого его санавиацией доставили в Харьков, спасенного коллегу привезли реанимобилем Красноградского отделения экстренной медицинской помощи.

Источник:   Коментарии. Харьков
 Тэги:  спасение, харьков, коллектор, тяжелое состояние
 
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