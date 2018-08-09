09.08.2018 17:19

Стартует уникальная молодежная программа UNICEF с 60-тысячным грантом

В Харькове, впервые в Украине начинает действовать новый молодежный проект «UPSHIFT Украина»



segodnya.ua

Проект ориентированный на обучение и развитие профессиональных навыков у молодежи, стартует в сентябре в Харькове.



Об этом сегодня, 9 августа, сообщил специалист отдела образования UNICEF (ЮНИСЕФ) Эрве Морен.



По его словам, Харьков - первый в Украине город, где стартует эта программа. Проект реализуется фондом «Профессиональное развитие Харькова» в рамках программы ЮНИСЕФ «Усиление жизнестойкости и повышение общественной активности подростков и молодежи в Восточной Украине» при финансовой поддержке Европейского Союза. При этом организаторы акцентируют внимание на том, что проект рассчитан, в первую очередь, на социально неактивную молодежь. Возраст потенциальных участников - от 14 до 21 года.



«Мы счастливы, что первая наша инициатива с UPSHIFT начинается именно в Харькове, потому что это большой город, где много молодежи. Также здесь проживает большое количество подростков и молодых людей, которые столкнулись с военным конфликтом на Донбассе. Мы нацелены на предоставление молодежи инновационных возможностей для обучения, развития и получения новых навыков и качеств, в частности, креативности, сотрудничества, лидерства и т.п.», - отметил Эрве Морен.



Так, в рамках проекта «UPSHIFT», 20 тренеров будут обучать молодежь основам социального предпринимательства. Участники программы должны будут разработать проект, направленный на развитие Харькова или решение какой-то конкретной проблемы громады. Лучшие из них получат грант в размере 60 тыс. грн на воплощение своей идеи.



«UPSHIFT» будет реализовываться в Харькове в течение года, и его условно разделили на шесть волн, в каждой из которых смогут принять участие по 10 команд в составе 3-5 человек. По итогам каждого раунда будут отобраны пять лучших проектов, авторы которых получат не только финансовую поддержку, но и возможность трехмесячного обучения основам предпринимательства.



В свою очередь директор Депаратмента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров отметил, что город поддерживает данный проект и также будет привлекать к участию в нем харьковскую молодежь.



«Мы очень рады, что этот проект проходит именно в Харькове, что выбор ЮНИСЕФ пал именно на наш город. Это в очередной раз доказывает устойчивое развитие молодежного направления в Харькове, ведь на сегодняшний день город реализует множество креативных проектов для молодежи, направленных на формирование необходимых компетенций для будущей профессиональной деятельности», - отметил Алексей Чубаров.



Он также добавил, что самые креативные участники проекта будут приглашены на работу в Молодежный совет при Харьковском городском голове, а лучшие проекты уже в следующем году смогут принять участие в Общественном бюджете.



Отметим, что проект «UPSHIFT» успешно реализуется в более чем 20 странах.



Зарегистрироваться на участие в проекте и получить подробную информацию можно здесь.