У осужденных Диканевской колонии появился супермаркет (ФОТО)

Внедрена современная оплата осужденными товаров с помощью банковских карточек.
Как сообщает Криминально- исполнительная служба, в Диканевской исправительной колонии № 12 внедрен современный метод приобретения товаров
Для обновления магазина,, его соответствия нормам содержания осужденных, проведен ряд мероприятий по ремонту помещения, обустройству торгового зала.
Установлен банковский терминал и оргоборудование для удобной работы бухгалтера и продавца.
С целью внедрения современной расчетной системы разработан план по обеспечению осужденных учреждения расчетными карточками.
Электронная система через Интернет значительно экономит время отведенное на работу магазина и помогает упорядочить ведение бухгалтерского учета в учреждении.
С начала месяца с помощью электронной системы, осужденные приобрели товаров на общую сумму 247 000 гривен.
Сейчас магазин учреждения соответствует всем европейским требованиям и представляет собой современный супермаркет.
Заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Вячеслав Попов отметил, что внедрение современных технологий в повседневной жизни осужденных положительно влияет на процесс их ресоциализации.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Сегодня приверженцы возобновляемых источников энергии отмечают праздник экологически чистого топлива.
влажн.:
давл.:
ветер: