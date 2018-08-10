10.08.2018 17:18

У осужденных Диканевской колонии появился супермаркет (ФОТО)

Внедрена современная оплата осужденными товаров с помощью банковских карточек.



kvs.gov.ua

Как сообщает Криминально- исполнительная служба, в Диканевской исправительной колонии № 12 внедрен современный метод приобретения товаров

Для обновления магазина,, его соответствия нормам содержания осужденных, проведен ряд мероприятий по ремонту помещения, обустройству торгового зала.

Установлен банковский терминал и оргоборудование для удобной работы бухгалтера и продавца.

С целью внедрения современной расчетной системы разработан план по обеспечению осужденных учреждения расчетными карточками.

Электронная система через Интернет значительно экономит время отведенное на работу магазина и помогает упорядочить ведение бухгалтерского учета в учреждении.

С начала месяца с помощью электронной системы, осужденные приобрели товаров на общую сумму 247 000 гривен.

Сейчас магазин учреждения соответствует всем европейским требованиям и представляет собой современный супермаркет.



Заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Вячеслав Попов отметил, что внедрение современных технологий в повседневной жизни осужденных положительно влияет на процесс их ресоциализации.