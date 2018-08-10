10.08.2018 17:48

Сегодня день рождения у одной из старейших жительниц Харькова

10 августа участница Второй мировой войны Татьяна Захарченко, принимавшая участие в сражении на Курской дуге и в боях за освобождение Харькова, празднует 95-летие.



city.kharkov.ua

Юбиляра поздравили председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева и представители ветеранской организации.



В годы Второй мировой войны Татьяна Михайловна была призвана в ряды армии.

Как радист она прошла всю войну, участвовала в крупных сражениях на Курской дуге, освобождении Харькова и битве на Днепр-Букринском плацдарме.



Награждена орденами «Отечественной войны» и «За мужество», а также медалями «За боевые заслуги» 1943 и 1944 годов, «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За участие в Великой Отечественной войне».



Справка. Татьяна Михайловна Захарченко родилась 10 августа 1923 года в Омской области.

В мае 1942 года получила повестку с райвоенкомата о призыве в армию и была направлена в 13-й запасной полк связи Новосибирска.

С сентября 1942 по март 1943 года - радист 5-го резервного полка связи.

С марта 1943 по 28 октября 1945 года - радист 283-й отдельной роты связи 5-го истребительного авиакорпуса 2-й Воздушной Армии, 1-й Украинский фронт.

В 1946 году вышла замуж. Живет в Харькове.