Главная Новости Общество Сегодня день рождения у одной из старейших жительниц Харькова
10.08.2018  17:48   

Сегодня день рождения у одной из старейших жительниц Харькова

10 августа участница Второй мировой войны Татьяна Захарченко, принимавшая участие в сражении на Курской дуге и в боях за освобождение Харькова, празднует 95-летие.


city.kharkov.ua

Юбиляра поздравили председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева и представители ветеранской организации.

В годы Второй мировой войны Татьяна Михайловна была призвана в ряды армии.

Как радист она прошла всю войну, участвовала в крупных сражениях на Курской дуге, освобождении Харькова и битве на Днепр-Букринском плацдарме.

Награждена орденами «Отечественной войны» и «За мужество», а также медалями «За боевые заслуги» 1943 и 1944 годов, «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За участие в Великой Отечественной войне».

Справка. Татьяна Михайловна Захарченко родилась 10 августа 1923 года в Омской области.

В мае 1942 года получила повестку с райвоенкомата о призыве в армию и была направлена в 13-й запасной полк связи Новосибирска.

С сентября 1942 по март 1943 года - радист 5-го резервного полка связи.

С марта 1943 по 28 октября 1945 года - радист 283-й отдельной роты связи 5-го истребительного авиакорпуса 2-й Воздушной Армии, 1-й Украинский фронт.

В 1946 году вышла замуж. Живет в Харькове.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  юбилей, харьков, 95 лет, захарченко
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Дороги и транспорт Харьковской дирекции строительства метрополитена исполнилось 50 лет 22.04 Общество Почетная харьковчанка Зоя Колесникова празднует юбилей 16.04 Общество Участник Второй мировой Маргарита Судакова отпраздновала 90-летие
 
 

Видео

В селе Савинцы появилось новое освещение
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 