Сегодня день рождения у одной из старейших жительниц Харькова

10 августа участница Второй мировой войны Татьяна Захарченко, принимавшая участие в сражении на Курской дуге и в боях за освобождение Харькова, празднует 95-летие.
Юбиляра поздравили председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева и представители ветеранской организации.
В годы Второй мировой войны Татьяна Михайловна была призвана в ряды армии.
Как радист она прошла всю войну, участвовала в крупных сражениях на Курской дуге, освобождении Харькова и битве на Днепр-Букринском плацдарме.
Награждена орденами «Отечественной войны» и «За мужество», а также медалями «За боевые заслуги» 1943 и 1944 годов, «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За участие в Великой Отечественной войне».
Справка. Татьяна Михайловна Захарченко родилась 10 августа 1923 года в Омской области.
В мае 1942 года получила повестку с райвоенкомата о призыве в армию и была направлена в 13-й запасной полк связи Новосибирска.
С сентября 1942 по март 1943 года - радист 5-го резервного полка связи.
С марта 1943 по 28 октября 1945 года - радист 283-й отдельной роты связи 5-го истребительного авиакорпуса 2-й Воздушной Армии, 1-й Украинский фронт.
В 1946 году вышла замуж. Живет в Харькове.
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