11.08.2018 14:54

Харьков: капризный ребенок или похищение, которого не было

Как сегодня девочка подняла на уши полицию Харькова.



Харьков: капризный ребенок или похищение, которого не было



Как сообщает Сегодня, утром 11 августа, в Харькове жители дома на улице Дача увидели сцену якобы "насилия над ребенком и похищения", и немедля вызвали полицию. Люди сообщили правоохранителям, что одна из девочек 10 лет, проживающая в их доме, увидела, как неизвестный мужчина силой заталкивает плачущего ребенка лет пяти в автомобиль. Перепуганная юная свидетельница этого инцидента восприняла его, как факт похищения ребенка, и поспешила сообщить об этом своим родителям.

"Дочь, как обычно, пошла где-то в 9.40 гулять с собакой. Буквально через 10 минут она забежала домой и стала рассказывать, что видела, как прямо во дворе неизвестный мужчина заталкивает девочку лет пяти в автомобиль. При этом ребенок сильно кричал, плакал и сопротивлялся. Дочь не знает эту девочку. Сказала лишь, что она была с хвостиком. После этого автомобиль выехал со двора и поехал в сторону Пятихаток", – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Инна, мать "бдительной" 10-летней харьковчанки, которая стала свидетелем якобы похищения.

Взрослые тут же сообщили в полицию. Прибывшие на место происшествие правоохранители выяснили, что на самом деле не было никакого похищения. По словам пресс-офицера отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области Оксаны Калмыковой, выяснилось, что маленькая пятилетняя девочка, которую так активно "запихивали в машину", просто не хотела ехать на дачу. А "похититель", – это отец этой девочки, который, отбросив все попытки угомонить ребенка, просто силком усадил малышку в автомобиль.

"Сейчас семья отдыхает на даче. У них все хорошо, мир и порядок", – комментирует ситуацию сайту "Сегодня" Оксана Калмыкова.

Но не всегда такие истории оказываются курьезными. напомним, что в октябре 2017 года в Киеве произошло резонансное похищение ребенка. а в феврале 2018 года в Умани, Черкасской области, женщина похитила ребенка полутора лет.