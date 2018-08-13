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13.08.2018  15:49   

Харьковщина за сутки: пожары, ДТП и снаряды Второй мировой

Сводка оперативной обстановки.


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За сутки произошло 26 пожаров: 11 по городу и 15 в области, погибших - нет.

Дорожно-транспортные приключения: Всего - 35,  травмировано - 7, погибших – нет.  

Боеприпасы времен Второй мировой войны: 4 заявки.

За прошлые сутки выполнено 5 заявок, в ьтлм числе одна в Харькове.

Всего обезвредили 5 единиц взрывоопасных предметов.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  чп, дтп, харьков, пожары
 
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