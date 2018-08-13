Харьковщина за сутки: пожары, ДТП и снаряды Второй мировой

Сводка оперативной обстановки.
За сутки произошло 26 пожаров: 11 по городу и 15 в области, погибших - нет.
Дорожно-транспортные приключения: Всего - 35, травмировано - 7, погибших – нет.
Боеприпасы времен Второй мировой войны: 4 заявки.
За прошлые сутки выполнено 5 заявок, в ьтлм числе одна в Харькове.
Всего обезвредили 5 единиц взрывоопасных предметов.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
влажн.:
давл.:
ветер: