В харьковской колонии крестили заключенного (ФОТО)

Осужденный верит, что таким образом он очистится от совершенных грехов.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 11 августа 2018 года в Дергачевской исправительной колонии проведен обряд Крещения осужденного Дмитрия.
В молитвенной комнате настоятель храма Рождества Пресвятой Богородици отец Михаил провел обряд, который не отличался от того, который проходить в обычных православных церквях.
Весомую роль в принятии решения окреститься сыграли визиты священнослужителей в учреждение.
Осужденный верит, что, приняв Крещение, очистится от совершенных грехов и будет иметь право просить прощения у Господа за них.
Как отметил начальник государственного учреждения Иван Буров, духовное развитие имеет важное влияние в ресоциализации засуджених и оказывает духовную и психологическую помощь во время отбывания наказания.
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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