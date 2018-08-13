13.08.2018 18:18

В харьковской колонии крестили заключенного (ФОТО)

Осужденный верит, что таким образом он очистится от совершенных грехов.



kvs.gov.ua

Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 11 августа 2018 года в Дергачевской исправительной колонии проведен обряд Крещения осужденного Дмитрия.

В молитвенной комнате настоятель храма Рождества Пресвятой Богородици отец Михаил провел обряд, который не отличался от того, который проходить в обычных православных церквях.

Весомую роль в принятии решения окреститься сыграли визиты священнослужителей в учреждение.

Осужденный верит, что, приняв Крещение, очистится от совершенных грехов и будет иметь право просить прощения у Господа за них.

Как отметил начальник государственного учреждения Иван Буров, духовное развитие имеет важное влияние в ресоциализации засуджених и оказывает духовную и психологическую помощь во время отбывания наказания.