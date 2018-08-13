13.08.2018 18:05

Отравление грибами: как обойтись без жертв на «тихой охоте»

Грибной сезон только начинается, а уже два раза за лето харьковские медики сообщали о случаях массового отравления дикорастущими грибами.



Greenbelarus.info

Так, на днях, на Харьковщине зафиксирован очередной случай отравления грибами. Компания, отдыхающая в Старом Салтове, полакомилась собранными в лесу грибами – и вот результат.



В токсикологическое отделение второй городской больницы были госпитализированы пять человек – трое мужчин и две женщины.



Состояние здоровья мужчин удовлетворительное, им осталось пройти несколько анализов и, скорее всего их будут выписывать. Женщины остаются под наблюдением специалистов.



К грибам, как к продукту питания, нужно относиться очень осторожно, говорят специалисты. Перед поездкой в лес нужно тщательно изучить виды грибов с помощью справочника с картинками или лучше всего взять в проводники опытного человека, который поможет наполнить корзину «правильными» грибами.



«Иногда можно перепутать ложный опёнок с опёнком, можно перепутать ещё какие-то грибы. Но как правило бледная поганка это самый страшный гриб, от которого трудно спасают даже в специализированных больницах. Его ни с чем не перепутаешь. Это тонкая ножка, пластинчатая подкладка под шляпкой. И конечно такие грибы нужно обходить стороной. Есть похожие грибы, которые люди собирают, но это должны быть очень опытные люди. И здесь, наверное, овчинка не стоит выделки. потому что эти грибы относятся к малоценным, к не очень вкусным. Их дополнительно нужно готовить, вымачивать в воде, заливать горячей водой – отваром, потом сливать его. И смысла этим заниматься я не вижу», – рассказал директор Харьковского зоопарка Алексей Григорьев



Собирать грибы, добавляет Алексей Григорьев, необходимо вдали от дорог и магистралей, за пределами населенных пунктов в экологически чистых районах. Во время уборки пробовать их нельзя. Дома все собранные грибы нужно перебрать, пересмотреть, разобрать по видам. Все дряблые, червивые, все грибы без ножек необходимо выбросить, даже если очень не хочется.



«Белый гриб ни с чем не перепутаешь, маслёночек тоже и не отравишься. Сыроежку тоже, она всегда на толстой ножке с шляпкой красной, зелёной, белой, пятнистой – вариаций очень много. Шампиньон все видели в магазине и никогда не отравимся. Практически те грибы, которые растут на деревьях, среди них нет ни одного ядовитого. Среди них есть несъедобные и малосъедобные за счёт того, что они не вкусные и имеют неприятный запах. Ну наверняка ни одним из них не отравишься. Но среди них есть и такие вкусные как печёночник, который напоминает куриную печень по вкусу. И есть другие грибы, которые растут на деревьях они очень вкусные есть. Собирать грибы – это искусство и ему нужно учиться!» – уверен директор Харьковского зоопарка.