14.08.2018 15:25

Возле цирка появился мурал, посвященный Ирине Бугримовой

Мимо дома по улице Грековской, 3 теперь невозможно просто пройти или проехать, не увидев стрит-арт, на котором изображена известная на весь мир харьковская дрессировщица Ирина Бугримова вместе со львом.



// Городской Дозор

Именно такой мурал размером около 190 квадратных метров украшает теперь стену здания.



«По этому адресу, Грековская, 3, у нас был запланирован ремонт фасада. Было обращение на имя городского головы, и жители приходили даже на один из личных приемов Геннадия Адольфовича. И было принято решение привести в порядок фасад этого дома. При ремонтных работах фасада возникла идея. С учетом того, что рядом находится цирк, как-то привязать торец этого фасада к площади цирка», – рассказал директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.



К этой идее присоединилась творческая группа художников, которые предложили необычную технику исполнения работы, учитывая отсутствие возможности подняться на башни или использовать орудия альпинистов.



Суть техники заключается в изготовлении определенных элементов из полистирола в мастерской.



«Здесь 18 таких частей, – рассказал Роман Нехорошков. – Десять – это главный персонаж мурала Ирина Бугримова, известная дрессировщица львов. Часть элементов – 5 частей – это сами львы, один из элементов – корона и два элемента – композиция, где написано «Ирина Бугримова» и имена ее первых львов, которые были ей подарены: Юлий, Гай и Цезарь».



Такое тематическое оформление фасадов харьковских домов, как этот мурал, по душе и местным жителям.



«Артистка цирка, получается, Бугримова. Я думаю, что вот рядом цирк, все сходится. Я считаю, что таких рисунков побольше должно быть. Красиво, продолжайте в таком же духе исполнять все. Украшать город, одним словом», – говорит харьковчанин Николай.



Руководство Харьковского государственного цирка также одобряет такой творческий подход коммунальщиков к ремонту фасадов зданий, ведь, считают, выдающихся людей, которые родились в Харькове и прославляют его за пределами города и страны, должны знать и помнить.



«Это прекрасная идея, потому что площадь носит имя великой дрессировщицы, нашей землячки Ирины Бугримовой. Это великая дрессировщица львов в Советском цирке. Люди уже начинают забывать имя Бугримовой, кто это. Прошло много времени, и это будет напоминать о том, что она, действительно, великая наша землячка», – говорит первый заместитель Харьковского государственного цирка Владимир Чан-Мин.



Всю работу группа художников выполнила примерно через две недели.



Напомним, в городе продолжается ремонт жилого фонда. В этом году, по словам директора Департамента жилищного хозяйства, в Харькове должны отреставрировать 100 фасадов.