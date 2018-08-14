Главная Новости Общество Возле цирка появился мурал, посвященный Ирине Бугримовой
14.08.2018  15:25   

Возле цирка появился мурал, посвященный Ирине Бугримовой

Мимо дома по улице Грековской, 3 теперь невозможно просто пройти или проехать, не увидев стрит-арт, на котором изображена известная на весь мир харьковская дрессировщица Ирина Бугримова вместе со львом.


// Городской Дозор

Именно такой мурал размером около 190 квадратных метров украшает теперь стену здания.

«По этому адресу, Грековская, 3, у нас был запланирован ремонт фасада. Было обращение на имя городского головы, и жители приходили даже на один из личных приемов Геннадия Адольфовича. И было принято решение привести в порядок фасад этого дома. При ремонтных работах фасада возникла идея. С учетом того, что рядом находится цирк, как-то привязать торец этого фасада к площади цирка», – рассказал директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

К этой идее присоединилась творческая группа художников, которые предложили необычную технику исполнения работы, учитывая отсутствие возможности подняться на башни или использовать орудия альпинистов.

Суть техники заключается в изготовлении определенных элементов из полистирола в мастерской.

«Здесь 18 таких частей, – рассказал Роман Нехорошков. – Десять – это главный персонаж мурала Ирина Бугримова, известная дрессировщица львов. Часть элементов – 5 частей – это сами львы, один из элементов – корона и два элемента – композиция, где написано «Ирина Бугримова» и имена ее первых львов, которые были ей подарены: Юлий, Гай и Цезарь».

Такое тематическое оформление фасадов харьковских домов, как этот мурал, по душе и местным жителям.

«Артистка цирка, получается, Бугримова. Я думаю, что вот рядом цирк, все сходится. Я считаю, что таких рисунков побольше должно быть. Красиво, продолжайте в таком же духе исполнять все. Украшать город, одним словом», – говорит харьковчанин Николай.

Руководство Харьковского государственного цирка также одобряет такой творческий подход коммунальщиков к ремонту фасадов зданий, ведь, считают, выдающихся людей, которые родились в Харькове и прославляют его за пределами города и страны, должны знать и помнить.

«Это прекрасная идея, потому что площадь носит имя великой дрессировщицы, нашей землячки Ирины Бугримовой. Это великая дрессировщица львов в Советском цирке. Люди уже начинают забывать имя Бугримовой, кто это. Прошло много времени, и это будет напоминать о том, что она, действительно, великая наша землячка», – говорит первый заместитель Харьковского государственного цирка Владимир Чан-Мин.

Всю работу группа художников выполнила примерно через две недели.

Напомним, в городе продолжается ремонт жилого фонда. В этом году, по словам директора Департамента жилищного хозяйства, в Харькове должны отреставрировать 100 фасадов.

Фотогалерея

Тэги:  мурал, бугримова, нехорошков, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.06 Общество На Баварию прилетит Маленький принц   29.05 Общество В Харькове появился мурал с Кузьмой Скрябиным (ФОТО) 25.05 Общество Харьковские художники завершают граффити с портретом Кузьмы Скрябина
 
 

Видео

Геннадий Кернес после суда: Геращенко - это тот человек, который это все придумал
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 