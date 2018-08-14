14.08.2018 18:02

В Харькове объявили второй фотоконкурс «Герои нашего города»

II Социальный фотопроект «Герои нашего города» пройдет в Харькове.



// city.kharkov.ua

К участию приглашаются как профессиональные фотографы, так и любители. Номинации конкурса: «Событие» (единичные работы и серии до пяти снимков) и «Человек за работой» (единичные работы). Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, впервые конкурс прошел в прошлом году. Цель проекта - показать будни работников харьковских коммунальных служб по строительству, реконструкции и озеленению, которые своим ежедневным трудом делают город лучше.



«Именно их труд позволяет занимать Харькову первые места в различных рейтингах. Мы хотим дать почувствовать радость и гордость тем, кто каждый день делает временами рутинную, но очень важную для всех харьковчан работу», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



В свою очередь автор идеи конкурса Олег Егоров отметил, что в прошлом году были представлены как портреты людей, так и фото, изображающие работу техники. «Сейчас же мы хотим больше сосредоточиться именно на портретах людей», - отметил он.



Фотографии размером 30х40 см и 300 DPI, необходимо отправить до 20 августа на e-mail: heroesofkharkivcity@gmail.com. Авторов просят не забыть указать фамилию, имя, отчество, дату съемки, название сюжета и дать ссылку на профиль в социальных сетях. Адрес проекта в «Facebook»: https://www.facebook.com/heroesofkharkivcity/.



Конкурсная комиссия отберет лучшие работы до 20 августа. Они составят экспозицию, которая будет представлена ​​с 22 по 26 августа на площади перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н. В. Лысенко. Победители будут награждены грамотами и ценными призами.