15.08.2018 13:33

Как Харьков отметит День города и День Независимости: программа

С 15 по 25 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного флага Украины и 27-й годовщине Независимости Украины.



// Городской Дозор

Так, 15 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького откроется фотовыставка «75-й годовщине освобождения посвящается».

С 17 по 21 августа на базе Городской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Восток» будет проходить Всеукраинский юношеский турнир по футболу «Первая столица».



19 августа на стадионе «Динамо» стартует 33-й Международный традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение».



20-23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.



Также 23 августа в сессионном зале горсовета состоится церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2018».



Большой праздничный концерт ко Дню города «С праздником, любимый город!» состоится 23 августа в ЦПКиО им. Горького. Программа начнется в 12:00 и завершится в 23:00.



Также 23 августа в городе отметят День Государственного флага Украины. В частности, состоится торжественное поднятие государственных флагов на пр. Независимости (Треугольный сквер) и пр. Петра Григоренко, 17.



Кроме того, 24 августа пройдут мероприятия ко Дню Независимости Украины. Так, состоятся возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной и концерт «С Днем рождения, Украина!» в парке Горького.



С полным списком праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.