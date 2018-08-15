Как Харьков отметит День города и День Независимости: программа

С 15 по 25 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного флага Украины и 27-й годовщине Независимости Украины.
Так, 15 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького откроется фотовыставка «75-й годовщине освобождения посвящается».
С 17 по 21 августа на базе Городской комплексной детско-юношеской спортивной школы «Восток» будет проходить Всеукраинский юношеский турнир по футболу «Первая столица».
19 августа на стадионе «Динамо» стартует 33-й Международный традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение».
20-23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.
Также 23 августа в сессионном зале горсовета состоится церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2018».
Большой праздничный концерт ко Дню города «С праздником, любимый город!» состоится 23 августа в ЦПКиО им. Горького. Программа начнется в 12:00 и завершится в 23:00.
Также 23 августа в городе отметят День Государственного флага Украины. В частности, состоится торжественное поднятие государственных флагов на пр. Независимости (Треугольный сквер) и пр. Петра Григоренко, 17.
Кроме того, 24 августа пройдут мероприятия ко Дню Независимости Украины. Так, состоятся возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной и концерт «С Днем рождения, Украина!» в парке Горького.
С полным списком праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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