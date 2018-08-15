Харьковщина продолжает чтить освободителей

Личный состав Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Украины НЮУ имени Ярослава Мудрого принял участие в памятных мероприятиях в семьдесят пятой годовщине освобождения Харьковщины от фашистских захватчиков
Торжества состоялись в селе Довжик Золочевского района, где уже несколько лет подряд личный состав Института подготовки юридических кадров для Службы безопасности Украины НЮУ имени Ярослава Мудрого совместно с волонтерами и общественными активистами проводит работу по установлению и увековечению имен героев, которые отдали свою жизнь защищая Родину.
В нынешних мероприятиях также приняли участие представители государственной власти, местного самоуправления и поселкового ветеранской организации.
В 2016 году поисковиками Института в селе Довжик было найдено место захоронения неизвестного воина. Солдата удалось идентифицировать. Им оказался рядовой Алехин П., который погиб в 1943 году, защищая от врага этот населенный пункт. На могиле бойца было становлении памятный знак.
«Такая работа чрезвычайно важна для патриотического воспитания будущих офицеров. Руководство Института всячески поддерживает инициативу сотрудников и курсантов в поисковой работе по возвращению из забвения имен защитников нашей земли », - отметил и.о. начальника Института Виктор Скубак, выступая перед жителями и гостями села.
Курсанты Института возложили цветы к памятнику погибшему воину и почтили минутой молчания всех защитников Украины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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