16.08.2018 16:20

Народные приметы и их подтверждение на 16 августа – День Антона Вихревея

Явления природы достаточно подробно описываются в народном фольклоре. В Киеве шторм натворил бед ночью. И вот днем возле «французского бульвара» харьковчане засняли видео смерча.



Народные приметы и их подтверждение на 16 августа – День Антона Вихревея



На кадрах, которые были сняты возле ТРЦ "Французский бульвар" на улице Академика Павлова, видно, что земли поднимается столб воздуха, который затягивает небольшие предметы.

В Харьковском гидрометцентре это явление назвали пыльный вихрь, пишет " 057.ua ".

По данным синоптиков, вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли, чем и отличается от смерча, который возникает из грозовой тучи. Это явление свойственно региона в жаркую погоду, когда земля достаточно прогревается.

В народе Антон был известен тем, что 16 августа смелые люди отправлялись на перекрестки «вихри сторожить». При появлении вихря необходимо было воткнуть в него нож, держа в руках голову петуха. Далее считали, что, по приметам, можно спросить ветер о том, какой будет зима.

Народные приметы на 16 августа

Говорили, что по погоде 16 августа можно понять, каким будет октябрь

Сильный ветер – зима будет снежной Каков Исаакий, таким, в соответствии с приметами, будет и Никола Зимний (19 декабря)

На Антона дождь пошел – ненастье продлится еще несколько дней

Сильный и прохладный ветер 16 августа – будет суровая зима

Теплый ветер – зимой будет много снега, но сильные морозы не ударят Е

сли в этот день рождался мальчик, то говорили, что он будет отчаянным и взбалмошным. Иными словами, «будет у него ветер в голове».

Рожденная в этот день девочка, как считали, обладала поистине «мужским» характером.

Нельзя убираться 16 августа в доме или в амбарах – так можно свое счастье и богатство вымести.

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