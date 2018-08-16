Народные приметы и их подтверждение на 16 августа – День Антона Вихревея

Явления природы достаточно подробно описываются в народном фольклоре. В Киеве шторм натворил бед ночью. И вот днем возле «французского бульвара» харьковчане засняли видео смерча.
На кадрах, которые были сняты возле ТРЦ "Французский бульвар" на улице Академика Павлова, видно, что земли поднимается столб воздуха, который затягивает небольшие предметы.
В Харьковском гидрометцентре это явление назвали пыльный вихрь, пишет " 057.ua ".
По данным синоптиков, вихревое движение воздуха возникает у поверхности земли, чем и отличается от смерча, который возникает из грозовой тучи. Это явление свойственно региона в жаркую погоду, когда земля достаточно прогревается.
В народе Антон был известен тем, что 16 августа смелые люди отправлялись на перекрестки «вихри сторожить». При появлении вихря необходимо было воткнуть в него нож, держа в руках голову петуха. Далее считали, что, по приметам, можно спросить ветер о том, какой будет зима.
Народные приметы на 16 августа
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика! 18+
Берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы? Быть может, лучше будет его отложить на потом?
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине знойного дня и будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений.
Этот день в народе называли Малинником, поскольку он выпадал на период, когда в лесах и садах бывало много малины.
влажн.:
давл.:
ветер: