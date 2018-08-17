17.08.2018 10:19

Почему 17 августа, в день Евдокии, надо запасаться чесноком и остерегаться дождя

Начинающиеся с этого дня мелкие дожди в виде мороси, могут быть очень губительны для заготавливаемого сена



Почему 17 августа, в день Евдокии, надо запасаться чесноком и остерегаться дождя



17 августа почитается память святой Евдокии (Евдокии), которая жила в IV веке и родилась в семье богатых римлян. Во время гонений, организованных в отношении христиан персидским царем Сапора, вместе с 9000 верующими Евдокия была также арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам, после чего обезглавили.

Кроме этого, 17 августа церковь чтит память семи Ефесских отроков: Иамвлиха, Максимилиана, Моан, Мартиниана, Константина, Антонина. Эти братья сначала были воинами, но покинули войско, обратившись в веру. За это были наказаны - их замуровали в пещере на целых 200 лет. Легенда гласит, что, когда пещеру открыли, отроки были живы. После того, как народ стал свидетелем события чуда, братья умерли.

Обычно на Евдокию крестьяне собирали урожай чеснока. Начинались 17 августа мелкие дожди в виде мороси, которые были очень губительны для сена, а потому пытались до наступления этого дня скрыть сено в кладовых и защитить от влаги. Заканчивался 17 августа сезон сбора малины, и если мужчины были заняты полевыми работами, то в лес за ягодами отправлялись женщины и дети. Малина была одним из самых любимых и доступных лакомств для крестьян.

В народе Евдокию называли Сеногнойкой, Малиновкой. Хозяева 17 августа пытались убрать ботву до тех пор, пока она не высохла, чтобы заложить в компостную яму. Кроме того, созревали лук и чеснок.

Приметы 17 августа: