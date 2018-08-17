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17.08.2018  15:01   

В сквере Стрелка харьковчанам покажут международный концерт

24 августа музыкальные коллективы из городов-партнеров Харькова примут участие в концерте, посвященном Дню города и Дню независимости Украины, который пройдет в сквере «Стрелка».


// Городской Дозор

На водной сцене сквера выступят музыканты из городов Цзинань (Китай), Газиантеп (Турция), Тбилиси (Грузия) и Цинциннати (США), сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская.

«Города познаются через культуру, которую нам хотелось показать харьковчанам. Например, группа из Тбилиси - молодежная, драйвовая, музыканты из Газиантепа играют, скорее, фолк. Своеобразное исполнение у китайских музыкантов в масках, а из Цинциннати к нам приедет оперный певец, который будет выступать с харьковскими музыкантами», - сообщила Юлия Згурская.

Она отметила, что, возможно, этот проект перерастет во что-то большее - музыканты начнут сотрудничать между собой, а в следующем году организуют в Харькове фестиваль с участием коллективов из городов-побратимов.

Ориентировочное начало концерта – в 19:00.

Напомним, что в сквере «Стрелка» концерты будут идти четыре дня: 23 августа - при участии различных харьковских творческих коллективов, 24 августа - иностранных, а 25-26 августа там пройдет финал конкурса «Город талантов». Сцену традиционно установят на воде.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день города, концерт, харьков, сквер стрелка
 
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