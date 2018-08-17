Харьковское отделения казначейства сегодня отчиталось о 100% получении субвенции из бюджета

Задержки с выплатой пенсий в конце прошлого месяца сделало тему социальных выплат и компенсаций местным бюджетам помощи малообеспеченным украинцам одной из самых острых.
Местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения, против 86% в 2017 году. Об этом на своей странице в сети Facebook написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
Харьковское региональное отделение Казначейства Украины на официальной странице сообщило, что на выполнение ПКМУ из государственного бюджета поступило субвенции местным бюджетам Харьковской области на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, пособия по уходу за лицами с инвалидностью, достигшим 80-летнего возраста (КПК3511340) и другим категориям малообеспеченных граждан, в сумме 51 164,40 грн., что составляет 100,0% к зарегистрированных обязательств по состоянию на 17.08.2018.
Чувства сегодня захватывают внезапно и сильно, что может проявиться в любых сферах жизни, начиная от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Облака уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
В 1918 году гетман Скоропадский установил по Украине 8-часовой рабочий день. Так что обоснованно можно «сматывать удочки» сразу по звонку.
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