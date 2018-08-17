17.08.2018 15:20

Харьковское отделения казначейства сегодня отчиталось о 100% получении субвенции из бюджета

Задержки с выплатой пенсий в конце прошлого месяца сделало тему социальных выплат и компенсаций местным бюджетам помощи малообеспеченным украинцам одной из самых острых.



Харьковское отделения казначейства сегодня отчиталось о 100% получении субвенции из бюджета



Местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения, против 86% в 2017 году. Об этом на своей странице в сети Facebook написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Харьковское региональное отделение Казначейства Украины на официальной странице сообщило, что на выполнение ПКМУ из государственного бюджета поступило субвенции местным бюджетам Харьковской области на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, пособия по уходу за лицами с инвалидностью, достигшим 80-летнего возраста (КПК3511340) и другим категориям малообеспеченных граждан, в сумме 51 164,40 грн., что составляет 100,0% к зарегистрированных обязательств по состоянию на 17.08.2018.