17.08.2018 17:10

У харьковских пожарных – юбилейный форум

Состоялась 20-я отчетно-выборная конференция Харьковской областной организации Добровольного пожарного общества Украины



http://vypusk.nuczu.edu.ua

раритетное здание пожарной части Харькова

Согласно Уставу Добровольного пожарного общества Украины и Положения о Харьковской областной организации ДПТ, раз в 5 лет проводится отчетно-выборная конференция данной организации. 17 августа во Харьковской области такое мероприятие проходило уже в двадцатый раз. На заседании присутствовали 40 делегатов Добровольного пожарного общества из всех районов города Харькова и области.

Начал работу конференции первый заместитель председателя Добровольного пожарного общества Украины Владимир Завада. К рассмотрению президиума делегатов конференции было предложено 4 вопроса, основные из которых: это отчет о работе и деятельности правления и областной организации ДПТ за период с 2013 по 2018 годы и перевыборы председателя областной организации ДПТ.

Председатель Харьковской областной организации ДПТ Алексей Ткачев, перед составлением своих полномочий, отчитался перед коллегами за проделанную работу в течение 5-летней каденции. В дальнейшем, в ходе единодушного голосования на должность председателя областной организации ДПТ был избран член добровольного пожарного общества Александр Меньковський. Также делегаты конференции проголосовали за то, чтобы признать работу областной организации удовлетворительной. Кроме того, во время работы конференции были намечены новые планы и вопросы в дальнейшей деятельности добровольной организации.