18.08.2018 10:53

В парке Горького открылась фотовыставка, посвященная освобождению Харькова

Открытие традиционной выставки фотографий старого Харькова состоялось вечером 17 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



// city.kharkov.ua

Как сообщил соорганизатор выставки Габриел Михайлов, экспозиция будет работать до 15 сентября. В этом году она посвящена 75-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, и поэтому большинство снимков – это фотографии военных лет.

«В этом году мы решили, что 90% фото – это будут снимки периода 1941-1943 годов. Каждый из них уникален. Часть – из отечественных архивов, большинство – из зарубежных. Многие фото из частных коллекций, которые мы приобретали на аукционах по всему миру. Есть фотографии, которые были куплены в этом году и ранее нигде не публиковались и не выставлялись. Гости выставки увидят их сегодня впервые», – сообщил Габриел Михайлов.

Кроме снимков военного Харькова есть современные фото, сделанные в последние годы. По словам их автора, соорганизатора выставки Владимира Бысова, их немного, но они четко демонстрируют основные преобразования в городе.

Всего экспозиция включает 200 снимков. Сегодня, во время открытия, организаторы и историки провели экскурс по фотографиям для посетителей выставки и дали старт конкурсу, выиграв который можно будет получить книгу с фотографиями старого Харькова. Альбомы будут разыграны на страницах городского сайта «Портал харьковчанина» в социальных сетях.