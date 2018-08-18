В парке Горького открылась фотовыставка, посвященная освобождению Харькова

Открытие традиционной выставки фотографий старого Харькова состоялось вечером 17 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
Как сообщил соорганизатор выставки Габриел Михайлов, экспозиция будет работать до 15 сентября. В этом году она посвящена 75-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, и поэтому большинство снимков – это фотографии военных лет.
«В этом году мы решили, что 90% фото – это будут снимки периода 1941-1943 годов. Каждый из них уникален. Часть – из отечественных архивов, большинство – из зарубежных. Многие фото из частных коллекций, которые мы приобретали на аукционах по всему миру. Есть фотографии, которые были куплены в этом году и ранее нигде не публиковались и не выставлялись. Гости выставки увидят их сегодня впервые», – сообщил Габриел Михайлов.
Кроме снимков военного Харькова есть современные фото, сделанные в последние годы. По словам их автора, соорганизатора выставки Владимира Бысова, их немного, но они четко демонстрируют основные преобразования в городе.
Всего экспозиция включает 200 снимков. Сегодня, во время открытия, организаторы и историки провели экскурс по фотографиям для посетителей выставки и дали старт конкурсу, выиграв который можно будет получить книгу с фотографиями старого Харькова. Альбомы будут разыграны на страницах городского сайта «Портал харьковчанина» в социальных сетях.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
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В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных.
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