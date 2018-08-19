19.08.2018 10:07

Игорь Терехов: Наш долг – помнить Вадиме Мулермане

Вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения известного харьковчанина и легендарного певца Вадима Мулермана, прошел с аншлагом в Доме культуры Национальной полиции.



// city.kharkov.ua

На концерт пришли сотни харьковчан, которые полностью заполнили зал и даже стояли в проходах. В этот вечер звучали песни, которые когда-то пел Вадим Мулерман, в исполнении его учеников и друзей. Зрители тепло принимали каждую композицию и подпевали. Вместе с артистами харьковчане пели хиты своей молодости - «Король-победитель», «Утренний туман», «Лада», «Трус не играет в хоккей» и многие другие.

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал, что хорошо знал Вадима Мулермана и был с ним в теплых отношениях.



«Мне посчастливилось побывать на 70-летии Вадима Мулермана, когда в ХАТОБе состоялся шикарный концерт. И сегодня тоже есть ощущение, что Вадим Иосифович с нами, что он сидит здесь, слушает свои песни и вот-вот выйдет на сцену. Он был настоящим харьковчанином, обожал этот город и стремился сделать для него как можно больше. Человека уже нет, но его дела живут. Его Театр песни продолжает свою работу, эти молодые ребята переняли у Вадима Мулермана самое лучшее. Наш долг – помнить о нем. Именно поэтому мы сейчас делаем памятник, который будет установлен на кладбище с прахом певца», - сообщил Игорь Терехов.



Он выразил слова благодарности вдове Вадима Мулермана - Светлане, которая выступила с инициативой провести этот вечер памяти в день рождения мужа. Она же, в свою очередь, поблагодарила харьковчан, которые до сих пор помнят и поют песни Вадима Мулермана.



Справка. Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Обучался на вокальном отделении Харьковской консерватории, позже - в Ленинграде. Дебютировал на эстраде в 1963 году в Харькове, затем работал с оркестрами Мурада Кажлаева, Леонида Утесова, Анатолия Кролла, Юрия Саульского.



В 1991 году артист по личным причинам (из-за болезни брата) выехал в США. С 2004 года снова жил в Харькове и работал в созданном им молодежном Театре песни.



Умер ночью 2 мая 2018 года в госпитале в Нью-Йорке, где проживал в последние годы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.