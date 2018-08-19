Игорь Терехов: Наш долг – помнить Вадиме Мулермане

Вечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения известного харьковчанина и легендарного певца Вадима Мулермана, прошел с аншлагом в Доме культуры Национальной полиции.
На концерт пришли сотни харьковчан, которые полностью заполнили зал и даже стояли в проходах. В этот вечер звучали песни, которые когда-то пел Вадим Мулерман, в исполнении его учеников и друзей. Зрители тепло принимали каждую композицию и подпевали. Вместе с артистами харьковчане пели хиты своей молодости - «Король-победитель», «Утренний туман», «Лада», «Трус не играет в хоккей» и многие другие.
Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал, что хорошо знал Вадима Мулермана и был с ним в теплых отношениях.
«Мне посчастливилось побывать на 70-летии Вадима Мулермана, когда в ХАТОБе состоялся шикарный концерт. И сегодня тоже есть ощущение, что Вадим Иосифович с нами, что он сидит здесь, слушает свои песни и вот-вот выйдет на сцену. Он был настоящим харьковчанином, обожал этот город и стремился сделать для него как можно больше. Человека уже нет, но его дела живут. Его Театр песни продолжает свою работу, эти молодые ребята переняли у Вадима Мулермана самое лучшее. Наш долг – помнить о нем. Именно поэтому мы сейчас делаем памятник, который будет установлен на кладбище с прахом певца», - сообщил Игорь Терехов.
Он выразил слова благодарности вдове Вадима Мулермана - Светлане, которая выступила с инициативой провести этот вечер памяти в день рождения мужа. Она же, в свою очередь, поблагодарила харьковчан, которые до сих пор помнят и поют песни Вадима Мулермана.
Справка. Вадим Мулерман родился 18 августа 1938 года в Харькове. Обучался на вокальном отделении Харьковской консерватории, позже - в Ленинграде. Дебютировал на эстраде в 1963 году в Харькове, затем работал с оркестрами Мурада Кажлаева, Леонида Утесова, Анатолия Кролла, Юрия Саульского.
В 1991 году артист по личным причинам (из-за болезни брата) выехал в США. С 2004 года снова жил в Харькове и работал в созданном им молодежном Театре песни.
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