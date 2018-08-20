Любители животных спасли обреченную на гибель собаку

На улице Морозова несчастное животное провалилось в глубокую яму.
Как сообщает на странице Фейсбук Служба спасения животных, в Слободском районе Харькова была спасена собака, провалившаяся в глубокую яму.
Инцидент с псом произошел возле дома №51 по улице Морозова, где сейчас идет ремонт дорожного покрытия.
По мнению зоозащитников, ЧП случилось из-за халатности работников, которые не прикрыли ямы.
В результате собака упала в колодец глубиной около трех метров.
"Она находилась по колено в воде. Мы достали животное и отпустили. Просим всех, кто работает на подобных объектах - не забывайте позаботиться, чтобы все отверстия в глубокие ямы были закрыты - делайте так, как будто заботитесь о собственных детях", - обратилась к ремонтникам Служба спасения животных.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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