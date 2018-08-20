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20.08.2018  14:48   

Любители животных спасли обреченную на гибель собаку

На улице Морозова несчастное животное провалилось в глубокую яму.


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Как сообщает на странице Фейсбук Служба спасения животных, в Слободском районе Харькова была спасена собака, провалившаяся в глубокую яму.

Инцидент с псом произошел возле дома №51 по улице Морозова, где сейчас идет ремонт дорожного покрытия.

По мнению зоозащитников, ЧП случилось из-за халатности работников, которые не прикрыли ямы.

В результате собака упала в колодец глубиной около трех метров.

"Она находилась по колено в воде. Мы достали животное и отпустили. Просим всех, кто работает на подобных объектах - не забывайте позаботиться, чтобы все отверстия в глубокие ямы были закрыты - делайте так, как будто заботитесь о собственных детях", - обратилась к ремонтникам Служба спасения животных.

Тэги:  спасение, собака, харьков
 
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