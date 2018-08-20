20.08.2018 16:41

Юные харьковчане познакомились с авиастроительной отраслью

Специалисты Харьковского городского центра занятости организовали для воспитанников Ассоциации многодетных матерей «АММА» экскурсию. В рамках программы летнего лагеря «Профессиональный компас» молодежь посетила музей Харьковского авиационного производственного предприятия.



//kha.dcz.gov.ua

Юные харьковчане познакомились с авиастроительной отраслью



Участники мероприятия узнали историю проектирования 20 моделей различных авиалайнеров. Юным харьковчанам рассказали, что только благодаря работе Харьковского завода мир увидел самолет АН-2 и самолет АН-30, которые предназначены для проведения аэрофотосъемки со скоростью 320 км / ч.

Молодежь больше всего заинтересовал настоящий шлем и костюм-комбинезон первого летчика-испытателя авиационного завода Михаила Снегирева, который погиб во время пробного полета в 1933 году на первом и единственном 7-моторном самолете К-7.

Не остался без внимания детей и первый реактивный пассажирский самолет Ту-104,- именно на таком лайнере осваивал небо первый космонавт Юрий Гагарин.

Харьковские подростки остались в восторге от экскурсии, благодаря услышанному и увиденному некоторые изъявили желание связать свое будущее с авиационной сфере.