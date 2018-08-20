Юные харьковчане познакомились с авиастроительной отраслью

Специалисты Харьковского городского центра занятости организовали для воспитанников Ассоциации многодетных матерей «АММА» экскурсию. В рамках программы летнего лагеря «Профессиональный компас» молодежь посетила музей Харьковского авиационного производственного предприятия.
Участники мероприятия узнали историю проектирования 20 моделей различных авиалайнеров. Юным харьковчанам рассказали, что только благодаря работе Харьковского завода мир увидел самолет АН-2 и самолет АН-30, которые предназначены для проведения аэрофотосъемки со скоростью 320 км / ч.
Молодежь больше всего заинтересовал настоящий шлем и костюм-комбинезон первого летчика-испытателя авиационного завода Михаила Снегирева, который погиб во время пробного полета в 1933 году на первом и единственном 7-моторном самолете К-7.
Не остался без внимания детей и первый реактивный пассажирский самолет Ту-104,- именно на таком лайнере осваивал небо первый космонавт Юрий Гагарин.
Харьковские подростки остались в восторге от экскурсии, благодаря услышанному и увиденному некоторые изъявили желание связать свое будущее с авиационной сфере.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: