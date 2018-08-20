Главная Новости Общество Служба занятости Харькова продолжает опробировать новые сервисы
20.08.2018  16:52   

Служба занятости Харькова продолжает опробировать новые сервисы

После открытия в начале года нового веб-сайта Государственной службы занятости Украины «Единая социальная среда занятости» (https://www.dcz.gov.ua), который предоставляет возможность быстрого поиска вакансий и резюме по всей Украине сотрудники службы решили «выйти в поля». 23 августа в Харькове будет работать мобильный центр занятости


Служба занятости Харькова продолжает опробировать новые сервисы

На официальной страниц Госслужбы Занятости, в преддверии общегородского праздника анонсировано, что 23 августа с 09.30 до 15.30 в Харькове по адресу: пр. Московский, 190/1 (метро «Дворец спорта») будет работать Мобильный центр занятости, где гражданам презентоваться услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту. Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.

Харьковчанам, реально ищущим работу, предоставляется возможность получить более полную информацию и, возможно, принять решении о «праздничном» трудоустройстве или переквалификации.

Тэги:  безработица, занятость, подготовка, харьков, служба
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.07 Власть Уровень безработицы в Харьковской области - самый низкий в Украине 21.11 Общество В Харькове снизился уровень безработицы 03.07 Общество Андрей Рева: Харьковская область демонстрирует лучшую динамику по снижению уровня безработицы
 
 

Видео

Двор по пл.Павловской,2 в очередной раз вошёл в тройку лучших дворов Первой столицы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 