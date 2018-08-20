20.08.2018 18:30

В Индустриальном районе почтили память освободителей Харькова

Митинги-реквиемы, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошли 20 августа в Индустриальном районе.



// city.kharkov.ua

Встречи состоялись у всех памятных мест времен войны – у Мемориального комплекса жертвам Холокоста на Московском проспекте, у памятного знака погибшим на городском кладбище №4, а также на станции Рогань, где похоронены старшина Иван Синдеев и младший сержант Павел Гришай, погибшие при освобождении города.



В мероприятиях приняли участие представители районной администрации, ветераны войны и труда, учащиеся учебных учреждений, представители Областного комитета «Дробицкий Яр», Областной организации узников гетто, жители района, депутаты. Горожане возложили цветы к монументам и почтили память погибших минутой молчания.



Заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова обратилась к ветеранам со словами благодарности и пожелала им благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни.



«Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забывается. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведет вперед — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет в мире», – сказала Елена Великанова.



Также жители Индустриального района возложили цветы к братскому захоронению в поселке Затишье и к стеле погибшим тракторостроителям и провели митинг на территории бывшего военного городка летчиков на ул. Тархова. У монументов звучали стихи и песни в память о погибших освободителях.