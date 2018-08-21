21.08.2018 13:35

Завтра пройдет прощание с полицейским, погибшим в перестрелке у горсовета

22.08.2018 о 11-45 в помещении ДК ГУНП в Х / о по адресу вул.Жон Мироносиц, Б.13 состоится прощание и мероприятия по чествованию памяти заместителя командира роты №2, старшего лейтенанта Кириенко Дмитрия Александровича, 20.08.2018 погиб во время выполнения своих служебных обязанностей.





Уважаемые коллеги и жители Харькова!



22 августа, состоится вшануванування памяти Дмитрия Кириенко, 29-летнего патрульного, который погиб вчера ночью во время выполнения своих служебных обязанностей городским советом.



Прощание с Дмитрием состоится в 11:45 в помещении Дворца Культуры ГУ МВД в Харьковской области по адресу улица Жен Мироносиц 13.



У Дмитрия осталась жена и двухлетняя дочь.

Для всех, кто хочет и может помочь семье номер карты Приват Банка: 4149 4991 1628 0718.

Получатель: Кириенко Анна Алексеевна (а).



Ранее предоставлялась карточка Ощада 5168 7573 2784 8539 на имя Колесник Виктории Александровна. Это карта друзей, она больше не действует. Полученные на эту карточку средства переданы семье Дмитрия.



Семья благодарит всех за помощь.