21.08.2018 14:50

Демографическую ситуацию в Харькове показало в очередном отчете региональное отделение Госстатистики

Ситуация по городу и региону показательно неутешительная - Харьковщина «вымирает».



Демографическую ситуацию в Харькове показало в очередном отчете региональное отделение Госстатистики



На 1 июля 2018 в Харьковской области, по оценке, проживало 2683,5 тыс. Человек. В течение января-июня 2018 численность населения области уменьшилась на 10 467 человек.

В Харькове на 1 июля постоянно проживало 1 428 627 человек (без учета зарегистрированных приезжих) А на 1 января 2018 г. Численность проживающих составляла 1 450,1 тыс. человек.

В январе-июне 2018 в Харьковской области родилось 9632 младенца, что на 729 младенцев, или на 7% меньше, чем в январе-июне 2017

В январе-июне 2018 в Харьковской области было зарегистрировано 21526 умерших, что на 370 человек, или на 1,7% больше, чем за соответствующий период 2017

Простое соотношение приведенных цифр показывает, что жители региона умирают более чем в 2 раза чаще, чем рождается новое поколение харьковчан.

К концу 2017 в городе работало 237 дошкольных учебных заведений, в которых воспитывалось 45,9 тыс. детей.

Организацию образовательного процесса для получения лицами высшего образования в Харькове обеспечивали 53 вузов. Подготовку аспирантов осуществляли 60 научных учреждений, докторантов - 37.

В течение прошлого года в Харькове работало 7 театров, 6 музеев, филармония.

По итогам 2017 в Харькове сосредоточено 43,9% всей реализованной промышленной продукции области, выполнено 60,1% всех строительных работ, принято в эксплуатацию 79,4% общего объема жилья, из-за границы привлечено 65% прямых инвестиций из 60 стран мира, освоено 62,5% капитальных инвестиций, обучалось 95% студентов области.

На 1 января 2018 жилой фонд г.. Харькова составил 31,0 млн. м2 общей площади, из которой 19,3 млн.м 2 - жилищная. В городе учитывалось 596 тыс. Квартир.

По 2017 автомобильным транспортом перевезено 9,8 млн.т грузов и 74 700 000. Пассажиров, городским электрическим транспортом - 458 800 000 харьковчан и гостей города.

В выполнении научных исследований и разработок было задействовано 140 харьковских организаций и 14,4 тыс. их работников. Инновационной деятельностью занимались 84 промышленных предприятия.

Город Харьков имеет огромный потенциал. Здесь живут и работают преданные своему делу люди, которые ежедневно вносят вклад в развитие своего города и страны – говорится в сообщении регионального госстата.