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21.08.2018  17:00   

В Основянском районе почтили память освободителей Харькова

Харьковчане возложили цветы к памятникам в парке на станции Основа и в поселке Жихарь.


// city.kharkov.ua

Возле воинских захоронений прошли митинги-реквиемы, присутствующие почтили память погибших минутой молчания, выступили творческие коллективы района.

Всего в памятных мероприятиях приняли участие более 500 человек -  ветераны Второй мировой войны, представители предприятий, различных учреждений и организаций района, семьи с детьми.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  возложение, харьков
 
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