В Основянском районе почтили память освободителей Харькова

Харьковчане возложили цветы к памятникам в парке на станции Основа и в поселке Жихарь.
Возле воинских захоронений прошли митинги-реквиемы, присутствующие почтили память погибших минутой молчания, выступили творческие коллективы района.
Всего в памятных мероприятиях приняли участие более 500 человек - ветераны Второй мировой войны, представители предприятий, различных учреждений и организаций района, семьи с детьми.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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