21.08.2018 17:00

В Основянском районе почтили память освободителей Харькова

Харьковчане возложили цветы к памятникам в парке на станции Основа и в поселке Жихарь.



// city.kharkov.ua

Возле воинских захоронений прошли митинги-реквиемы, присутствующие почтили память погибших минутой молчания, выступили творческие коллективы района.



Всего в памятных мероприятиях приняли участие более 500 человек - ветераны Второй мировой войны, представители предприятий, различных учреждений и организаций района, семьи с детьми.