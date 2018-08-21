К памятникам освободителям Харькова возлагают цветы (ФОТО)

Митинги-реквиемы прошли 21 августа у памятников в сквере имени Петра Кондаурова и на улице Луи Пастера.
Ветераны, представители Администрации Индустриального района, различных организаций, учащиеся учебных учреждений, депутаты, горожане возложили цветы к монументам воинам, погибшим при освобождении города.
Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная пожелала, чтобы харьковчанам всегда и во всем сопутствовала победа.
«Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши деды — мира! Пусть над головой всегда будут ясное небо и яркое солнце. Пусть рядом будут только добрые и искренние люди. Желаю вам, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш», - сказала глава районной администрации.
Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания. У памятников выступили творческие коллективы города.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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