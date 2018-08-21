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21.08.2018  18:02   

К памятникам освободителям Харькова возлагают цветы (ФОТО)

Митинги-реквиемы прошли 21 августа у памятников в сквере имени Петра Кондаурова и на улице Луи Пастера.


// city.kharkov.ua

Ветераны, представители Администрации Индустриального района, различных организаций, учащиеся учебных учреждений, депутаты, горожане возложили цветы к монументам воинам, погибшим при освобождении города. 

Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная пожелала, чтобы харьковчанам всегда и во всем сопутствовала победа. 

«Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши деды — мира! Пусть над головой всегда будут ясное небо и яркое солнце. Пусть рядом будут только добрые и искренние люди. Желаю вам, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш», - сказала глава районной администрации.  

Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания. У памятников выступили творческие коллективы города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  возложение, харьков
 
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