21.08.2018 17:40

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Харькове и области превышает средне-украинсеие показатели

Анализ инфекционной заболеваемости свидетельствует, что в области сохраняется напряженная ситуация по острым кишечным инфекциям, показатели заболеваемости которых превышают средние по Украине в несколько раз сообщается на официальной странице labcenter.kh.ua.



Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Харькове и области превышает средне-украинсеие показатели



За 7 месяцев 2018 года в Харьковском регионе зарегистрировано 3465 случаев острых кишечных инфекций, из которых 70,8% составляют дети, из них 55,4% - неорганизованные дети, 20,4% - дети, посещающие детские учебные заведения, 21,5% - школьники.

Среди детей наибольшее количество заболевших зарегистрировано в младшей возрастной группе (0-4 года) и составляет 47,2% от общего количества заболевших.

В текущем году зарегистрировано 4 вспышки острых кишечных инфекций, в которых пострадало 39 человек, из них 23 ребенка.

Основными причинами заболевания острыми кишечными инфекциями были: пренебрежение элементарными правилами личной гигиены, употребление недоброкачественных пищевых продуктов и готовых блюд, нарушение технологии их приготовления, сроков и условий хранения и реализации. В 25,2% больных причиной заболевания стало употребление мясной продукции, 21,5% - молочной, 8,1% - яиц.

В группу острых кишечных инфекций относятся дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, паратиф и другие кишечные инфекции вызываемые патогенными и условно-патогенными микроорганизмами и вирусами. Основными клиническими проявлениями этих заболеваний является повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея, общая слабость.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями во многом зависит от того, насколько осведомленный населения с причинами возникновения, распространения и профилактики этих заболеваний.

В профилактике острых кишечных инфекций важно:

- не употреблять пищевые продукты и напитки при малейшем подозрении относительно их недоброкачественности и с истекшим сроком хранения;

- не покупать продукты питания на стихийных рынках или с рук у частных лиц;

- не готовить блюда с запасом. Приготовленные блюда желательно употреблять в день приготовления, хранить изготовлены блюда без холода не более 2-х часов;

- перед употреблением овощи, фрукты и ягоды необходимо хорошо промывать питьевой водой;

- для питья и приготовления пищи использовать только воду гарантированного качества или бутилированную;

- строго соблюдать правила личной гигиены - обязательно мыть руки с мылом перед приготовлением и употреблением пищи, после каждого посещения туалета.