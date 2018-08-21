21.08.2018 17:59

«Рука помощи» вынужденным переселенцам и малообеспеченным семьям в Харькове

Главное управление ДФС в Харьковской области сообщает сегодня на своей странице, что в Харьковском регионе продолжается работа комиссии по реализации пилотного проекта «Рука помощи».



//kh.sfs.gov.ua/

В работе указанной комиссии также приняли участие и специалисты Главного управления.

«Рука помощи» - пилотный проект Министерства социальной политики Украины, который реализуется при поддержке Всемирного банка в рамках более широкой стратегии модернизации системы социальной поддержки населения

Цель проекта - помочь вынужденным переселенцам и членам малообеспеченных семей Харьковщины избавиться от зависимости от социальных выплат, получить достойную работу или основать собственный бизнес.

Для тех жителей Харькова и региона, кто ищет стабильного заработка, проект предлагает помощь в трудоустройстве. Если желаемой вакансии на момент обращения не нашлось - существуют различные варианты временных оплачиваемых работ в интересах общества. Но самое главное - проект внедрил уникальный для Украины механизм - беспроцентную возвратную финансовую помощь (микрокредит) на оборудование и материалы для начала бизнеса.

Детальнее информацию можно узнать на сайте проекта «Рука помощи»: rukadopomogu.com.ua. или на странице в социальной сети Facebook.com/rukadopomogu/ проект «Рука помощи» - информирует региональное отделение фискалов.