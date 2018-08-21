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21.08.2018  18:40   

Харьков воздал должное городским спасателям

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил спасателей во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины и Дня города Харькова


ГУ ДСНС Украины в Харьковской области
Харьков воздал должное городским спасателям

21 августа в малом зале Харьковского городского совета состоялись торжества по случаю Дня Независимости Украины и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков. На мероприятии присутствовали представители коллективов различных сфер и направлений деятельности города Харькова.

В начале встречи Харьковский городской голова Геннадий Кернес поблагодарил всех присутствующих за ежедневный вклад в развитие и процветание города Харькова, а также пожелал каждому счастливого и мирной жизни, вдохновения, благополучия и процветания.

Во время торжеств лучшие представители профессий были награждены грамотами и благодарностями Харьковского городского совета.

За активную жизненную и гражданскую позицию, весомые трудовые достижения, по случаю Дня Независимости Украины и Дня города Харькова, почетной грамотой Харьковского городского совета был награжден Леонид Мазур, заместитель начальника Харьковского городского отдела Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области.

 

 

Тэги:  поздравление, харьков, пожарник, спасатель, кернес
 
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