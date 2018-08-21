Харьков воздал должное городским спасателям

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил спасателей во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины и Дня города Харькова
21 августа в малом зале Харьковского городского совета состоялись торжества по случаю Дня Независимости Украины и 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков. На мероприятии присутствовали представители коллективов различных сфер и направлений деятельности города Харькова.
В начале встречи Харьковский городской голова Геннадий Кернес поблагодарил всех присутствующих за ежедневный вклад в развитие и процветание города Харькова, а также пожелал каждому счастливого и мирной жизни, вдохновения, благополучия и процветания.
Во время торжеств лучшие представители профессий были награждены грамотами и благодарностями Харьковского городского совета.
За активную жизненную и гражданскую позицию, весомые трудовые достижения, по случаю Дня Независимости Украины и Дня города Харькова, почетной грамотой Харьковского городского совета был награжден Леонид Мазур, заместитель начальника Харьковского городского отдела Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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