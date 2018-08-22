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22.08.2018  09:01   

Как Харьков отметит День города и День Независимости: программа

С 22 по 25 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного флага Украины и 27-й годовщине Независимости Украины.


// Городской Дозор

22-23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.

Также 23 августа в сессионном зале горсовета состоится церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2018».

Большой праздничный концерт ко Дню города «С праздником, любимый город!» состоится 23 августа в ЦПКиО им. Горького. Программа начнется в 12:00 и завершится в 23:00.

Также 23 августа в городе отметят День Государственного флага Украины. В частности, состоится торжественное поднятие государственных флагов на пр. Независимости (Треугольный сквер) и пр. Петра Григоренко, 17. 

Кроме того, 24 августа пройдут мероприятия ко Дню Независимости Украины. Так, состоятся возложение цветов к монументу Независимости, праздничная программа на воде вдоль Нетеченской набережной и концерт «С Днем рождения, Украина!» в парке Горького.

25 августа.по случаю шестилетия Центрального парка культуры и отдыха имени Горького на Главной сцене парка состоится грандиозный концерт.

Полный список праздничных мероприятий

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день харькова, день независимости, харьков
 
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