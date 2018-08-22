Главная Новости Общество Завтра в Харькове – флэшмоб
22.08.2018  09:25   

Завтра в Харькове – флэшмоб

День Государственного флага в Харькове отметят флэшмобом.


// Городской Дозор

Флэшмоб состоится на площади Конституции 23 августа в 9.00 и станет одним из центральных имероприятий праздничной программы ко Дню города.

«В этом году мы подошли к празднованию Дня Флага нестандартно и креативно. Подробности флешмоба мы держим в секрете, чтобы удивить харьковчан. Единственное, что скажу, - приглашаем всех приходить на площадь Конституции в вышиванках. Все желающие смогут принять участие в акции. Будет интересно», – рассказал начальник Управления культуры и туризма облгосадминистрации Олег Яцина.

Также 23 августа в 14:00 в Харьковской областной филармонии состоится концерт, посвященный государственным праздникам.

Напомним, с 22 по 25 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного флага Украины и 27-й годовщине Независимости Украины.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  флэешмоб, флаг украины, день флага, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Убил жену и пошёл стрелять под мэрию Харькова. Новые подробности
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 