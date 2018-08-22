22.08.2018 09:25

Завтра в Харькове – флэшмоб

День Государственного флага в Харькове отметят флэшмобом.



// Городской Дозор

Флэшмоб состоится на площади Конституции 23 августа в 9.00 и станет одним из центральных имероприятий праздничной программы ко Дню города.



«В этом году мы подошли к празднованию Дня Флага нестандартно и креативно. Подробности флешмоба мы держим в секрете, чтобы удивить харьковчан. Единственное, что скажу, - приглашаем всех приходить на площадь Конституции в вышиванках. Все желающие смогут принять участие в акции. Будет интересно», – рассказал начальник Управления культуры и туризма облгосадминистрации Олег Яцина.



Также 23 августа в 14:00 в Харьковской областной филармонии состоится концерт, посвященный государственным праздникам.



Напомним, с 22 по 25 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города, Дню Государственного флага Украины и 27-й годовщине Независимости Украины.