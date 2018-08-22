22.08.2018 12:58

Послание будущим поколениям заложили у памятника Воину-освободителю (ФОТО)

Закладка капсулы времени была частью торжественного мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители различных поколений: ветераны войны и труда, учащаяся и студенческая молодежь, представители общественных организаций и другие жители района.

В знак уважения к светлой памяти героев и их подвигов состоялось возложение гирлянды и цветов к подножию памятника Воину-освободителю.

Присутствующие почтили память погибших солдат и поздравили ветеранов с предстоящими праздниками.



Также в ходе мероприятия, по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, у памятника была заложена капсула времени, в которую вложили рассказы ветеранов о событиях Второй мировой войны, освобождении Харькова и их наставления потомкам. Послание для будущих поколений оставили те, кто защищал, освобождал и восстанавливал Харьков: Владимир Миллер, Станислав Зозуля, Анатолий Христофоров и Маргарита Судакова. Все они полны веры в то, что новые поколения будут продолжать дело их жизни, успешно работать на благо родного города и страны, счастливо жить в мире и согласии.



Планируется, что капсула будет открыта в 2043 году, во время празднования 100-летия освобождения Харькова.



Также перед участниками праздника выступили творческие коллективы района, а для ветеранов прошел праздничный обед, где их угощали полевой кашей.