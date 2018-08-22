22.08.2018 13:29

Раненому охраннику горсовета можно оказать помощь

Охраннику, пострадавшему во время перестрелки возле Харьковского городского совета, желающие могут оказать материальную помощь.



// city.kharkov.ua

Желающие могут перечислить средства жене пострадавшего Людмиле Мартынюк на карту Приватбанка: 5168877701217281.

Мужчина прооперирован и находится в реанимации Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.