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22.08.2018  13:29   

Раненому охраннику горсовета можно оказать помощь

Охраннику, пострадавшему во время перестрелки возле Харьковского городского совета, желающие могут оказать материальную помощь.


// city.kharkov.ua

Желающие могут перечислить средства жене пострадавшего Людмиле Мартынюк на карту Приватбанка: 5168877701217281.

Мужчина прооперирован и находится в реанимации Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  стрельба, горсовет, харьков
 
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