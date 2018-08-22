Раненому охраннику горсовета можно оказать помощь

Охраннику, пострадавшему во время перестрелки возле Харьковского городского совета, желающие могут оказать материальную помощь.
Желающие могут перечислить средства жене пострадавшего Людмиле Мартынюк на карту Приватбанка: 5168877701217281.
Мужчина прооперирован и находится в реанимации Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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